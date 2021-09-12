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    Kısa klasiklerde bu ay: Ev Sahibesi ve Güneşin Oğlu

    Kısa klasiklerde bu ay: Ev Sahibesi ve Güneşin Oğlu

    Can Yayınları tarafından bu ay da iki yeni kısa klasik daha yayınlandı. Ev Sahibesi ve Güneşin Oğlu...
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 10:31
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    Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı Kısa Klasikler çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.

    Ec Sahibesi

    Dostoyevski'nin daha sonra kaleme alacağı romanlarına dair ipuçları taşıyan erken dönem eserlerinden Ev Sahibesi, arka planına kalabalık 19. yüzyıl Petersburg'unu alan, karanlık, bunalımlı ve efsunlu bir aşk hikâyesi anlatıyor.

    Kısa klasiklerde bu ay: Ev Sahibesi ve Güneşin Oğlu #1Sayfa: 104

    TUHAF BİR DENEYİM...

    Bilim tutkunu genç Ordınov, kitapların arasında kaybolarak insana yabancılaştığı günlerin telafisini şehrin kalabalık sokaklarında arar ve aradığından çok daha fazlasını bulur. İlk gördüğü andan itibaren bakışlarını mıknatıs gibi üzerlerine çeken gizemli bir çift, Ordınov'u derin bir buhrana sürükleyecektir. Ev Sahibesi, bilimin büyüyle, inancın şeytanla, yalnızlığın kalabalıkla zıtlığından doğan tuhaf bir deneyim.

    Güneşin Oğlu

    Deneyimlerin paradan daha değerli olduğunu bilenlere göre maceraları Jack London'ın genç yaşta tanıştığı Güney Denizleri'nde yaptığı yolculuklardan izler taşıyan Güneşin Oğlu ve Güneşin Tüyleri isimli bu iki öyküsü odağına David Grief'i alıyor. Varlıklı işinsanı David Grief, zorbalar, korsanlar ve dolandırıcılarla tehlikeli bir oyun içinde.

    Kısa klasiklerde bu ay: Ev Sahibesi ve Güneşin Oğlu #2

    Sayfa: 64

    Macera...

    Grief'in kimi zaman ölümle burun buruna geldiği Polinezya ve Güney Pasifik'in tekinsiz sularında dalgalara meydan okurken peşinde olduğu tek bir şey var, o da macera. Denizin kötü adamlarını avlamanın hazzına bağımlı bu altın tenli milyoner için tropik maceralar, şehirde akan milyonlarla kıyaslanamayacak kadar değerli.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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