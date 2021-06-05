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    Kitap Ayracı'ndan hafta sonu için okuma önerileri

    Hafta sonu demek kitap okumak demek. Kitap Ayracı ailesi olarak sizlere okuma önerileri oluşturduk.
    • Özel İçerik
    • 05.06.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 13:42
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    Kitap Ayracı'ndan hafta sonu için okuma önerileri

    Bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta sonunda keyifle okuyabileceğiniz okuma önerilerimize göz atmalısınız. "Ne okuyacağım" diye düşünenler için okuma tavsiyeleri hazırladık.

    Bu haftanın öne çıkan kitabı ise İnkılap Yayınları'ndan çıkan Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu romanı oldu. Başka kitaplar da var; hepinize iyi hafta sonları ve keyifli okumalar dileriz..

    İşte 5 kitaptan oluşan öneri listemiz...

    Balıkçı ve Oğlu

    Kitap Ayracı ndan hafta sonu için okuma önerileri #1

    Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 140

    Kan Varsa

    Kitap Ayracı ndan hafta sonu için okuma önerileri #2

    Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 432

    Veba Geceleri

    Kitap Ayracı ndan hafta sonu için okuma önerileri #3

    Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 544

    Deniz Canavarları

    Kitap Ayracı ndan hafta sonu için okuma önerileri #4

    2020 PEN Faulkner Edebiyat Ödülü sahibi Deniz Canavarları, Joy Division, Nick Cave ve Siouxsie and the Banshees’a uzanan nefis bir müzik ziyafetiyle bezeli, eğlenceli bir roman…

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 144

    Yakın Tarih Dersleri - Geleceği Anlamak

    Kitap Ayracı ndan hafta sonu için okuma önerileri #5

    Bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan ve günümüzde de yansımaları olan ilginç hadiseleri okuyacaksınız.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 360

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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