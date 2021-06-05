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- Kitap Ayracı'ndan hafta sonu için okuma önerileri
Kitap Ayracı'ndan hafta sonu için okuma önerileri
- Özel İçerik
- 05.06.2021 - 13:38
- Güncelleme : 05.06.2021 - 13:42
Bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta sonunda keyifle okuyabileceğiniz okuma önerilerimize göz atmalısınız. "Ne okuyacağım" diye düşünenler için okuma tavsiyeleri hazırladık.
Bu haftanın öne çıkan kitabı ise İnkılap Yayınları'ndan çıkan Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu romanı oldu. Başka kitaplar da var; hepinize iyi hafta sonları ve keyifli okumalar dileriz..
İşte 5 kitaptan oluşan öneri listemiz...
Balıkçı ve Oğlu
Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.
Sayfa: 140
Kan Varsa
Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor.
Sayfa: 432
Veba Geceleri
Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor.
Sayfa: 544
Deniz Canavarları
2020 PEN Faulkner Edebiyat Ödülü sahibi Deniz Canavarları, Joy Division, Nick Cave ve Siouxsie and the Banshees’a uzanan nefis bir müzik ziyafetiyle bezeli, eğlenceli bir roman…
Sayfa: 144
Yakın Tarih Dersleri - Geleceği Anlamak
Bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan ve günümüzde de yansımaları olan ilginç hadiseleri okuyacaksınız.
Sayfa: 360
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com