Kitap Ayracı'ndan hafta sonu için okuma önerileri

Hafta sonu demek kitap okumak demek. Kitap Ayracı ailesi olarak sizlere okuma önerileri oluşturduk.

Bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta sonunda keyifle okuyabileceğiniz okuma önerilerimize göz atmalısınız. "Ne okuyacağım" diye düşünenler için okuma tavsiyeleri hazırladık.

Bu haftanın öne çıkan kitabı ise İnkılap Yayınları'ndan çıkan Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu romanı oldu. Başka kitaplar da var; hepinize iyi hafta sonları ve keyifli okumalar dileriz..

İşte 5 kitaptan oluşan öneri listemiz...

Balıkçı ve Oğlu

Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.

Satın almak için tıklayın:

Sayfa: 140

Kan Varsa

Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor.

Satın almak için tıklayın:

Sayfa: 432

Veba Geceleri





Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor.

Satın almak için tıklayın:

Sayfa: 544

Deniz Canavarları

2020 PEN Faulkner Edebiyat Ödülü sahibi Deniz Canavarları, Joy Division, Nick Cave ve Siouxsie and the Banshees’a uzanan nefis bir müzik ziyafetiyle bezeli, eğlenceli bir roman…

Satın almak için tıklayın:

Sayfa: 144

Yakın Tarih Dersleri - Geleceği Anlamak

Bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan ve günümüzde de yansımaları olan ilginç hadiseleri okuyacaksınız.

Satın almak için tıklayın:

Sayfa: 360

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com