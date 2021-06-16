Kitap kapakları kitabı almada etkili oluyor

Kitapseverler bir kitabı almadan önce kapak görseline bakıyor. Kapak resmi o kitabı almada etkili olabiliyor.

Okuyacağımız kitabı kapağına göre seçmeyiz elbette. iyi kitap olduğunu biliyorsak alırız. Güzel kapak karar vermede etkili en önemli faktör değil ama önemli faktörlerden biri özetle...

Ama kötü bir kapak yüzünden iyi bir kitabı ıskalama riski her zaman mevcuttur. ya da kötü bir kapak yüzünden ortalık yerde açıp da okumak istemeyebiliriz.

KİTABI SATIN ALMA DAVRANIŞI

Kitap kapaklarının satın alma davranışına etkisinin çok büyük olduğu aşikar. kitabın ve yazarın adı kapatılmış iki kitabı yan yana koyalım. illa ki birinin kapağı bize daha ilgi çekici gelecek ve onu alıp karıştırmak isteyeceğiz.

GÖZE HOŞ GELEN KAPAKLAR

Kitapseverlerin gözüne hoş ve çekici gelen kapaklar yayınevlerinde çalışan çizgi editörlerin de dikkatini çekiyor.

Kitabı yayına hazırlamadan önce günlerce kapak üzerine çalışan editörler, en ilgi çekici ve ilginç kapakta karar kılarlar.

Okurların bu yöndeki taleplerini bilen yayınevleri ve editörler bazen hayal dünyasının sınırlarını zorlayabiliyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com