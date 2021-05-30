Kolay okunan kitaplar daha çok seviliyor

Yapılan okur-kitap araştırmasına göre, kitapseverleri yormayan kitaplar daha çok tercih ediliyor.

Kalın kitapları okumayı sevmiyoruz. Bu bir gerçek... Ama bunun yanında kalın olsa ve kolay okunuyorsa yine o kitap tercih ediliyor.

Yapılan okur ve kitap araştırmasına göre, kitap kurtları kendilerini yormayan, rahatça okunan ve bir çırpıda bitecek olan kitaplara daha fazla ilgi gösteriyor.

EDEBİYAT BAŞI ÇEKİYOR

Bu kitaplar arasında öne çıkan ise edebiyat ağırlıklı eserler oluyor. Felsefe, psikoloji, araştırma-inceleme kitaplarından çok roman, hikaye, deneme kitapları tercih ediliyor. Burada öne çıkan faktör ise, edebiyatın zihni yormaması.

TUĞLA KİTAPLAR GÖZÜ KORKUTUYOR

Araştırmanın bir diğer detayı ise, tuğla gibi kalın ve büyük kitapların okurların gözünü korkutması. Hemen bir örnekle açıklayalım; Rus yazar Tolstoy'un dev romanı olan Savaş ve Barış, dünya klasikleri arasındaki müstesna yerini her zaman korumuştur.

PES EDEN OKUR...

Fakat Savaş ve Barış iki ciltten oluşuyor ve her iki cildin toplam sayfa sayısı ise yaklaşık 1800.. Bu gerçeği bilen okur, kitabı okumak istese de çekine çekine eline alıyor ve bitiremeyeceğini anlayınca da okumaktan vazgeçiyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com