Küçük yaşlarda şiirle tanışan, tercüme eserlerle bilinen bir şair: Faik Ali Ozonsoy Osmanlı döneminin önemli şairlerinden olan Faik Ali Ozonsoy, 73 yıl önce hayatını kaybetti. Birçok devlet görevlerinde bulunan usta şair, daha çok tercüme eserlerle bilinmektedir.

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Faik Ali Ozansoy 10 Mart 1876'da Diyarbakır'da doğdu. 1 Ekim 1950'de Ankara'da hayatını kaybetti. Asıl adı ile Mehmed Faik, toplam 7 adet yayınlanmış eseri bulunan, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti Dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar ve bürokrattır. Ali Faik Ozonsoy, 73 yıl önce hayatını kaybetti.

Şairin hayatına dair bazı bilgiler...

Bir süre “Zahir” takma adı ile de eserler kaleme alan Faik Ali, Abdülhak Hamit'e olan hayranlığı ve bu hayranlığını eserlerine de yansıtması sonucunda edebiyat çevrelerince "İkinci Hamid" olarak anıldı.

Bunun dışında en ünlü eseri Fani Teselliler kitabından dolayı "Fani Teselliler Şairi" olarak da bilinmektedir.

Faik Ali Ozansoy biyografi incelemelerine göre şair, ilk ve ortaöğrenimini Diyarbakır'da tamamlamıştır. Lise eğitimine de Diyarbakır askeri idadisinde başlayan şair, bir yıl sonra İstanbul’a gelmiş ve Mülkiye mektebinin idadi kısmına devam ederek 1901 yılında mezun oldu.

Çeşitli devlet görevlerinde bulundu

Bursa vilayeti maiyet memurluğu, çeşitli yerlerde kaymakam vekilliği, kaymakamlık, mutasarrıflık, valilik görevi ve Dâhiliye Nezareti Teftiş Heyet’inde başkatiplik gibi çeşitli görevler yapmıştır. Fransızca ve Türkçe dersleri de veren Faik Ali Ozansoy 1931 yılında emekli oldu.

Küçük yaşlarda başlayan şiir hayatı

Faik Ali Ozansoy'un yaşam özeti incelendiğinde Diyarbakırlı tanınmış bir aileye mensup olduğu, kendisi gibi şair ve yazar olan bir baba ve ağabeye sahip olduğu görülmektedir.

Edebiyatla meşgul olan kültürlü bir aile içinde yetişmesi, Faik Ali'nin edebi zevkinin gelişmesini ve küçük yaşta şiir yazmaya başlamasını sağlamıştır.

Tercüme alanında eserler yazdı

Eserleri döneminde ses getirmiş ve okurlar tarafından beğeni ile karşılanmıştır. Sadece şiir ve tiyatro eserleri yayımlanmış olsa da Faik Ali Ozansoy'un hikaye, deneme, nutuk türlerinde ve tercüme alanında da eserler kaleme aldığı bilinmektedir.