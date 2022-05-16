Laura Kochkarova'nın Kafkas Halk Destanları kitabı

Eser, okurların Kuzey Kafkasya’da yaşayan halkların örf, âdet ve manevi değerlerini yakından incelemelerine fırsat veriyor.

Kafkas folklor araştırmaları alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Tanzilia Hadjieva tarafından derlenen Kafkas Halk Destanları sıra dışı bir okuma...

Kafkas destancılık geleneğine ışık tutan eser, Kuzey Kafkasya halklarını ve özellikle Karaçay-Malkar milletinin manevi değerlerini aydınlatırken okurları da alışılmışın dışında bir dünyaya götürüyor.

Kafkas halklarının folklorunu, atalarından kalan efsaneleri, şiirler ve şarkılarla günümüze taşıyan eser, Kafkas halkları için de öz eleştiri ve ders niteliğinde mesajlar içeriyor.

Huzursuzluk tohumları

Eserde cesur, kudretli ve onurlu olmak gibi hasletleri kendilerinde barındıran Nartlar, örnek bir millet olarak anılıyor.

Destanlarda Nartların da kıskançlık ve aç gözlülük gibi kötü duygulara kapıldığı, bu hislerden dolayı masumiyetlerini yitirdikleri ve bu yitimin de aralarında huzursuzluk tohumlarının yeşermesine sebep olduğu ele alınıyor.

Sayfa: 34

Gizmeli dünya

Laura Kochkarova’nın çevirmenliğini üstlendiği ‘Kafkas Halk Destanları’ ile kadim zamanların ve efsanelerin büyülü ve gizemli dünyasının kapısı aralanıyor.

Kitaptan

"Güneş Teyrisi Güneş’i yaratmış. Yeryüzü Teyrisi ise yeri yaratmış, üçüncü sırada ise denizlerin yaradılışı geliyormuş. Teyriler yeri ve göğü yarattıktan sonra bunların arasında insanları yaratmışlar. Gök Teyrisi, Güneş Teyrisi, Su Teyrisi ve Yeryüzü Teyrisi aralarında istişare ederek şöyle bir karar almışlar: Su Teyrisi insanoğluna içmek için su verecekmiş, Yeryüzü Teyrisi yetiştiricilik ve hasatı üstlenerek insanları besleyecekmiş, Güneş Teyrisi ışık verecekmiş, Gök Teyrisi ise yağmur yollayacakmış."

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