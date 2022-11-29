Petrol
85.41
1.81%
Euro
19.3259
0.35%
Dolar
18.6319
0.03%
Altın
1.05
0.78%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
312.714
1.35%
BTXN Coin
5.62
-2.93%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    M. Caner Alper’den sürükleyici ve okunası kitap: Dünya Evi

    M. Caner Alper’in yazdığı Dünya Evi kitabı kitapseverlere yepyeni bir okuma imkanı sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    M. Caner Alper’den sürükleyici ve okunası kitap: Dünya Evi

    Günümüzde pek çok açıdan tartışılıyor olsa da evlilik kurumu hala bir tabu ve dışardan bakılınca yıkılmaz gibi görünen geleneksel değerlerle çevrili…

    Yasemin ve Mustafa içinse evlilik ailelerinin kurallarından sıyrılabilecekleri yegâne yol… Peki, özgürlüğe geçiş bileti olarak kullandıkları evlilikleri onlara neler getirecek?

    Hikayelere tanıklık etmek

    İlk olarak Zenne adlı filmiyle dikkatleri çeken ve son filmi Bergen’le de ses getiren yönetmen M. Caner Alper’in yeni kitabı Dünya Evi okurlara yaşamının iplerini kendi eline almak isteyen insanların sıra dışı hikayelerine tanıklık etme fırsatı sunuyor.

    Özgürlük kavramının, tek eşliliğin ve olmazsa olmaz diye düşünülen pek çok geleneksel değerin sorgulandığı Dünya Evi’ni okuduktan sonra artık dünyaya başka gözlerle bakacaksınız.

    M. Caner Alper’den sürükleyici ve okunası kitap: Dünya Evi #1

    Sayfa: 280

    Sürükleyici dil

    M. Caner Alper’in kaleme aldığı Dünya Evi, İstanbul’da geleneksel aile yaşamının içinden kaçıp Los Angeles’ta bambaşka bir dünyanın kurallarıyla tanışan Mustafa ve Yasemin’in cinsel yaşamları, kopamayan bağları ve sırlarıyla dolu hem şaşırtıcı hem de çalkantılı hayatlarını sürükleyici bir dille anlatırken anlatılıyor.


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    29 Kasım günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    29 Kasım günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Tunceli'deki terör yuvaları imha edildi
    Gündem

    Tunceli'deki terör yuvaları imha edildi

    Görüş Bildir