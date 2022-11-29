M. Caner Alper’den sürükleyici ve okunası kitap: Dünya Evi

M. Caner Alper’in yazdığı Dünya Evi kitabı kitapseverlere yepyeni bir okuma imkanı sunuyor.

Günümüzde pek çok açıdan tartışılıyor olsa da evlilik kurumu hala bir tabu ve dışardan bakılınca yıkılmaz gibi görünen geleneksel değerlerle çevrili…

Yasemin ve Mustafa içinse evlilik ailelerinin kurallarından sıyrılabilecekleri yegâne yol… Peki, özgürlüğe geçiş bileti olarak kullandıkları evlilikleri onlara neler getirecek?

Hikayelere tanıklık etmek

İlk olarak Zenne adlı filmiyle dikkatleri çeken ve son filmi Bergen’le de ses getiren yönetmen M. Caner Alper’in yeni kitabı Dünya Evi okurlara yaşamının iplerini kendi eline almak isteyen insanların sıra dışı hikayelerine tanıklık etme fırsatı sunuyor.

Özgürlük kavramının, tek eşliliğin ve olmazsa olmaz diye düşünülen pek çok geleneksel değerin sorgulandığı Dünya Evi’ni okuduktan sonra artık dünyaya başka gözlerle bakacaksınız.

Sayfa: 280

Sürükleyici dil

M. Caner Alper’in kaleme aldığı Dünya Evi, İstanbul’da geleneksel aile yaşamının içinden kaçıp Los Angeles’ta bambaşka bir dünyanın kurallarıyla tanışan Mustafa ve Yasemin’in cinsel yaşamları, kopamayan bağları ve sırlarıyla dolu hem şaşırtıcı hem de çalkantılı hayatlarını sürükleyici bir dille anlatırken anlatılıyor.