Majid Fakhry'ın İslam Felsefesi kitabında İslam'a dair öğretiler İngiliz felsefeci ve yazar Majid Fakhry, İslam Felsefesi kitabında dört ilahi dinlerden olan ve sonuncusu olarak kabul edilen İslam felsefesini irdeliyor. Majid Fakhry'ın kitabı önemli kaynak özelliğiyşe öne çıkıyor.

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Felsefe…

İnsanlığın ortak değeri...

Batı'dan yükselip Doğu’ya kadar genişlemiş ve kültür ve medeniyetleri etkilemiş en esaslı zihinsel faaliyet. Platon, Sokrat, Aristo… Felsefe Batı’da onlarla başladı. Sonrasında pek çok büyük filozof yetişti.

İslâm dünyası da gecikmeden felsefe ile tanıştı; Fârâbî, İbn Sînâ veya el-Kindî gibi öncüler geldiler. … Onları da başka başka meşrepten düşünürler takip ettiler.

İnsan, varlık, hayat, dünya neydi? İnsan nereden gelip nereye gidiyordu? İnsan bu dünyada ne arıyordu? İnsan kaderin mahkûmu muydu? İnsan kendi kaderini kendisi mi çizerdi? Külli ve cüzi irade neydi? Sorular soruları izledi. Soru soruyu doğurdu.

Klasik sayılan felsefe

İslam filozofları kendi zaviyelerinden hem felsefenin iç aleminde derinleştiler hem de özgün yorumlarıyla Batı Felsefesi üzerinde de etkili oldular. Majid Fakhry, alanında klasik sayılan İslam Felsefesi Tarihi ile öz ama kapsamlı bir çerçeve sunuyor. İslam Felsefesi’nin serencamı kendi yüksekliğinde kalarak çağ için bir düşünme vizyonu çiziyor.

Genel bir teori

Grekçe sevgi anlamına gelen fila ile hikmet anlamına gelen sofia dan oluşan ve “hikmet sevgisi” demek olan filasofia kelimesi Arapçaya felsefe şeklinde geçmiştir.

Milâttan önce VII. yüzyıla kadar, varlığın ilkeleri üzerinde düşünen ve varlık hakkında genel bir teori ortaya koyanlara hakim anlamında sofos bilge denmekte iken, anlatıldığına göre ilk defa Pisagor insana sofos denemeyeceğini, çünkü gerçekte sofosun Allah olduğunu ileri sürmüş, insanın ise ancak fila-sofos olacağını söylemiştir.

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Thales ve felsefe

O dönemden sonra varlığı daha derinden kavrayıp tutarlı bir şekilde yorumlayanlara filasofos hikmeti seven denmiş ve bu kelime Arapça’ya feylesûf çoğulu felâsife olarak geçmiştir. Tarihte bu ünvanla anılan ilk düşünürün ise Thales olduğu bilinmektedir.

Majid Fakhry

Felsefinin doğuşu

Felsefenin ilk defa nerede ortaya çıktığı, hangi problemler üzerinde yoğunlaştığı ve ilk temsilcilerinin kimler olduğu gibi hususlar felsefe tarihçilerinin öteden beri tartıştığı konulardır. Ancak felsefenin Batı Anadolu’daki eski bir İyonya şehri olan Milet’te doğduğu, daha sonra Yunanistan’a geçerek orada geliştiği anlaşılmaktadır.