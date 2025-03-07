Mart ayında bizi bekleyen kitaplar

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Yayınlanacak olan kitaplarda herkese göre okunası kitap var. Mart ayında yayınlanması beklenen kitaplara birlikte bakalım...

Ahmet Büke, bu toprakların hikayesini anlatan çok ses getirecek bir romanla nisan ayından okurla buluşuyor. Kaderini memleketine bağlamış, ölümden yaşam doğuran insanları anlatan Kırmızı Buğday, hem tarihsel hem de toplumsal bir anlatının izini sürüyor.

Maria Stepanova’nın teyzesinin ölümünün üzerine aile arşivinden yola çıkarak kaleme aldığı Belleğin Anısına, Yahudi- Rus aile kökeni araştırmasına dair belgesel niteliğinde felsefi bir anlatı.

Kendi jenerasyonun en etkili Amerikan yazarlarından biri kabul edilen, John Barth’ın ilk kez 1958’de yayınlanan ikinci kitabı Yolun Sonu, nisan ayında okurla buluşanlardan. Irkçılık, kürtaj gibi dönemin tartışmalı konularını ele alan roman, bu sorunlara cesur bir bakış açısı yöneltirken, hiciv ve trajediyi ustalıkla birleştiriyor.

HAYATIMIZIN EN UZUN KIŞI

Dilek Karaaslan, ikinci öykü kitabı Hayatımızın En Uzun Kışı’nda, düşkünleri, istismara uğrayanları, hayatını türlü zorlukla idare etmeye çalışanları anlatırken, okuru derinden sarsan ve etkisinden çıkması zaman alan bir eser ortaya koyuyor.

Patrick Modiano’nun kaleme aldığı ve Çehov'un Martı'sının kişisel bir yeniden yazımı olan Hayattaki Başlangıçlarımız, taşıdığı otobiyografik motiflerle gerçek bir anlatı içinde anlatı.

YAPAY ZEKA VE ETKİSİ

Benjamin Labatut, Maniac romanıyla okurla buluşuyor. Matematikçi Neumann'ı roman karakteri olarak merkezine alan Maniac, Neumann'ın olağanüstü hayat hikâyesini farklı anlatıcılar üzerinden anlatırken, 20. yüzyıl ve yapay zekâya etkisini de ele alıyor.

Papirüs'ten Başyazılar, Cemal Süreya’nın 53 sayı yayımladığı Papirüs dergisindeki yazılarını bir araya getiren özel bir derleme. Süreya’nın şiire, hayata, siyasete ve sanata dair görüşlerini dile getirdiği bu yazılar, şairin dünyaya nasıl bir gözle baktığını da gözler önüne seriyor.

Yunan mimar ve yazar Panos Çelebis’in 1930'lu yıllarda kaleme aldığı Kabadayı Stavris'in Hikâyeleri, kabadayılardan memurlara, düşkün kadınlardan yoksul halka kadar birçok farklı sosyal çevreden karakter ve insanın öyküsünü anlatıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL KİTAPLAR

Feride Çiçekoğlu, Bir Senaryo Yazalım kitabıyla nisan ayında Mundi Çocuk’ta. Senaryo yazmaya, film çekmeye hevesli gençler için bir rehber niteliğinde olan kitap, Okuyup İzliyoruz, Yazmaya Başlıyoruz ve Çekime Hazırlanıyoruz olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Karakter biçimlerinden bir senaryoyu oluşturan en önemli yapı taşlarına kadar birçok konuyu ele alan eserde Çiçekoğlu, kendi senaryolarından, deneyimlerinden yola çıkarak meraklı gençlerin ufkunu açıyor.

Chihiro Maruyama’nın kaleme aldığı, Labirent Dedektifi Pierre her sayfası fantastik dünyalara açılan bir labirent macerasını konu alıyor. Okurlarına yol boyunca ipuçlarını sürdüren kitap, bir yandan onların dedektiflik becerilerini sınıyor.

ELMER SERİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Elmer Kütüphanesi büyümeye devam ediyor... David Mckee’nin Elmer serisi yeni kitabı Elmer ve Sel Mundi Çocuk’ta okurla buluşuyor. Hikâyeleriyle olduğu kadar renkli çizimleriyle çocuklara eğlenceli bir okuma deneyimi yaşatan Elmer’in bu kez sular altında kalan ormanda yardıma ihtiyacı var!

Bir hikâye icat etmek… Ama nasıl? Nereden başlamalı? Grégoire Solotareff’in kaleme aldığı Bir Gece, uyuyamayan bir çocuğun tavan arası maceralarını konu alıyor.