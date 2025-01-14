Martin Eden romanının yazarı Jack London, 149 yaşında

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Çağdaş dünya ve Amerikan edebiyatının usta ismi Jack London, 149sene önce bugün doğdu. Pek çok önemli roman ve hikaye kaleme alan Jack London'un önde gelen eseri hiç şüphesiz Mardin Eden'dir.

Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığıyla bilinen Jack London'u sevgi ve saygıyla anıyoruz..

Yazarın hayatından bir kesit sunuyoruz...

22 Kasım 1916'da San Francisco’da doğan yazarın çocukluğu fakirlik içinde geçti..

Daha 14 yaşındayken çeşitli fabrikalarda ağır işçi olarak çalışmış,15 yaşında korsan satıcı olarak adlandırılan kaçak istiridye satıcılığı yapmış, 17 yaşında gemilere tayfa olarak girmiş, 18 yaşında sokaklarda serserilik yaptığı için hapis yatmıştır.

SİYASETE ATILDI

Yirmi yaşında Oakland Sosyalist Gençler Partisi’ne kaydoldu, 21 yaşında Klondike’a giden altın arayıcılarının arasına katılmış ve 22 yaşında profesyonel bir yazar oldu.

Yirmi beş yaşında artık ünlü medya patronu Hearts’ın yazarı ve bir gazetecidir. Bu etiketin yanı sıra, Oakland belediye başkanlığı için adaylığını koydu.

İLK ESER: VAHŞETİN ÇAĞRISI

Yirmi yedi yaşında Vahşetin Çağrısı adlı eseriyle dünyaca ünlü yazar unvanını almış, 28 yaşında savaş haberleri yazan bir muhabir gazeteci, 29 yaşında Üniversiteler Arası Sosyalist Toplum Başkanı oldu.

Otuz bir yaşında, kendi yaptığı “Snark” adlı tekneyle dünya turuna çıkarak güney denizlerini aşmış, 35 yaşında model olarak gösterilen çok büyük ve çok güzel bir çiftliğin sahibi oldu.

LONDON ÖLDÜ...

London’ın bilimsel tarımdan astronomiye, savaşa ve pek çok konuya dair yazdığı 50'den fazla kitabı vardır. Demir Ökçe, Deniz Kurdu, Martin Eden gibi klasikleşmiş romanların sahibi Jack London, 22 Kasım 1916’da felç ve kalp yetmezliği sonucu, 40 yaşında hayata veda etti.