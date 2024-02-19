Mavi Çileğin Sırrı kitabıyla büyük fark yaratan Doret Habib'e okurlardan yoğun ilgi Okurlarıyla bir araya gelen Habib, yaratıcı bir iletişim dili oluşturabilmenin, sonuç yerine amaca odaklanmanın ve özgün, ayırt edici olmanın önemine dikkat çekti. Mavi Çileğin Sırrı kitabıyla okurlara eşsiz bir rehberlik eden Doret Habib'in imza törenine okurlarından büyük ilgi gösterildi.

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Medya ve kurumsal iletişim sektöründe "Stratejik İletişimin Duayeni” olarak anılan Doret Habib, markalaşma sanatının inceliklerini Mavi Çileğin Sırrı metaforu üzerinden ele aldığı kitabının söyleşi ve imza gününde, bir yandan kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken bir yandan da kitaplarını imzaladı.

İzzet Pinto, Güven Borça, Yusuf Öztiryaki, Ebru Uygun, Reyhan Gülman ve Monik İpekel gibi cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin de yoğun katılımıyla gerçekleşen imza gününde Habib, kitabının kendi marka değerini yaratmak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde olduğundan bahsetti.

Mavi Çileğin Sırrı

Kendi özgünlüğünü bulduğunda, markanla bütünleşebilirsin. Dünya değişiyor; marka değerini inşa etmek isteyenler için bugün, özgün yanını keşfetme ve farkını ortaya koyma zamanı...

Medya ve kurumsal iletişim sektöründe “Stratejik İletişimin Duayeni” olarak anılan Doret Habib, markalaşma sanatının inceliklerini “Mavi Çileğin Sırrı” metaforu üzerinden ele alıyor.

Mavi Çileğin Sırrı, okuyucular için interaktif bir kılavuz olma özelliğine de sahip. Okuyucular, bir yandan markalaşmanın sırlarını öğrenirken, bir yandan da kitapta yer alan soruları yanıtlayarak ve tabloları doldurarak kendi markalarını oluşturmanın ilk adımlarını atıyorlar.

Sayfa: 264

Zengin deneyim sunan okuma

Aynı zamanda kitapta yer alan karekodlarla da içerikte geçen web sayfalarına ve videolara ulaşılabiliyor. Kitap bu yönüyle içeriği ve okuyucuları arasında zengin bir deneyim sunarak, çok yönlü bir etkileşim vadediyor.

Kitap ayrıca, yazar Doret Habib’in kariyer hayatı boyunca yollarının kesiştiği, kişilikleri ve kariyerleri ile iş dünyasına ilham olan tanınmış iş insanlarının okuyuculara yönelik mesajlarını da içeriyor.

Mavi Çileğin Sırrı kitabını, marka değeri oluşturma konusundaki bilgi ve deneyimlerini daha geniş kitlelere aktarmak ve faydalı olmak amacıyla kaleme alan Doret Habib, okuyuculara şu mesajı veriyor;

"Bu kitap vazgeçilmez bir kaynaktır"

“Dünya değişiyor; marka değerini inşa etmek isteyenler için bugün, özgün yanını keşfetme ve farkını ortaya koyma zamanı! Başarılı olmak istiyorsanız, mavi çilek tarafınızı keşfetmelisiniz. Bugün kim olduğunuz dün yaptığınız seçimlerin sonucudur. Bugün yaptığınız seçimlerse yarın kim olacağınızı belirler. Seçiminizi yapın, marka değerinize ve itibarınıza sahip çıkın. Bu kitap, marka dünyasına adım atmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır.”

Yazar Doret Habib

Etkili iletişimin detayları

30 yıllık kariyeri boyunca yüzlerce CEO’ya, üst düzey yöneticiye, firmaya ve kuruluşa rehberlik eden Doret Habib, markalaşma sürecinde özgün ve yaratıcı olmanın sırlarını, izlenecek stratejileri ve etkili iletişim tekniklerini tüm detaylarıyla anlatıyor.

Kendi değerini bulmak, hak ettiği yere ulaşmak isteyen tüm meslek sahipleri, firma çalışanları, CEO’lar, girişimciler, yeni mezun olmuş gençler, kısacası iş hayatında aktif olan herkese hitap eden bu interaktif kılavuz...

Farklılaşma sanatı

Markanızın mavi çilek tarafını keşfetmenizi sağlayarak, farklılaşma sanatında sizi birkaç adım öne taşıyacak. Bugün kim olduğunuz dün yaptığınız seçimlerin sonucudur. Bugün yaptığınız seçimlerse yarın kim olacağınızı belirler.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com