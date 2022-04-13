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    Medeniyetimizin temellerine acımasız bir sorgulama: Başkalarının Tanrısı

    Gazeteci-yazar Mine Söğüt'ün yeni kitabı Başkalarının Tanrısı, kitap raflarındaki yerini alarak, okurlarını beklemeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:43
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    Medeniyetimizin temellerine acımasız bir sorgulama: Başkalarının Tanrısı

    Dışlanmış, hor görülmüş ve kimliklerinden arınmış insanların yarı hayal, yarı gerçekçi hikâyesinde Mine Söğüt medeniyetimizin temellerine dair acımasız bir sorgulamaya girişiyor. Hangimiz seçtiği hayatı yaşıyor?

    Yaşlı Efsun Abla, hafızasını yitirmiş Adnan Abi, toksikoman Hülya, kafası karışık şair Musa. Ve bir de çöpte bulunmuş bir bebek...

    Her biri kendi zorlu geçmişleriyle baş etmeye çalışan bu insanlar yaşadıkları bina yıkılınca şehrin sokaklarında barınacak bir delik arıyor ve anbean puslu bir geleceğe sürükleniyorlar.

    Medeniyetimizin temellerine acımasız bir sorgulama: Başkalarının Tanrısı #1

    Sayfa: 160

    Medeniyetimizin temellerine acımasız bir sorgulama: Başkalarının Tanrısı #2

    Kitaptan

    "Ne doğumumuz ne ölümümüz ne de doğumla ölüm arasında can çekişerek sürdürdüğümüz hayatlar bize ait. Başkalarının isteklerinden doğuyor, başkalarının istediği gibi yaşıyor ve başkaları yüzünden ölüyoruz. Bizim sandığımız hayat bizim değil, bizim sandığımız beden bizim değil…"


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