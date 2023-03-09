Milli Mücadele döneminin usta şairi: Vala Nureddin Fıkra, roman, hikaye, anı ve röportaj gibi birçok edebi eser kaleme alan gazeteci, yazar Vala Nureddin'in vefatının üzerinden 56 yıl geçti.

Tam adı Ahmed Vala Nureddin olan usta yazar, Selanik ve Beyrut valilikleri yapan Mehmet Nureddin Bey ile Zahire Hanım'ın oğlu olarak 1901'de Beyrut'ta dünyaya geldi.

Babasının erken ölümüyle evinden ayrılmak durumunda kalan Nureddin, 1917'de Galatasaray Lisesi'nde ortaöğretimini tamamladıktan sonra İtibar-ı Milli Bankası'nın verdiği bursla bankacılık eğitimi için Viyana Ticaret Akademisi'ne yazıldı. Ülkeye döndükten sonra aynı bankaya memur olarak girdi.

Öğrenim gördüğü yıllarda Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Nazım Hikmet ile yolları kesişen yazar, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç’ın teklifiyle Celal Sahir Erozan’ın sorumluluğundaki yayıncılık şirketine ortak oldu.

Nazım Hikmet ile İstanbul gençliğini milli mücadeleye çağırdı

Vala Nureddin ile Nazım Hikmet, Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul gençliğini milli mücadeleye çağıran bir yazı yazmak üzere görevlendirildi. Kaleme aldıkları şiir büyük yankı uyandırdı ve Matbuat Müdürlüğü tarafından 10 bin adet basılarak halka dağıtıldı. İki isim de İsmail Fazıl Paşa aracılığıyla ilk meclise çağırılıp Mustafa Kemal Paşa ile tanıştırıldı.

Fransızca öğretmeni olarak Bolu'ya atanan Nureddin, daha iyi bir eğitim almak amacıyla Moskova'ya gitti. Usta edebiyatçı 1925'te üniversite eğitimini tamamladı.

Vala Nureddin, ilk evliliğini Azeri Türklerinden Süreyya Hanım ile yaptı. Çiftin Hatice Süreyya adını verdiği bir kızı oldu. Türkiye'ye dönünce, eşinden ayrılan yazarın 1932'de evlendiği Meziyet Çürüksu, 1939'da vefat etti. Başarılı edebiyatçı, 1942'de Müzehher Hanım ile evlendi.

30 civarında eseri temsil edildi

Gazeteciliğe 1926'da adım atan Nureddin, Vakit Gazetesi'ndeki ilk yazılarını "Hatice Süreyya" takma adıyla kaleme aldı.

Nureddin'in yazıları "Akşam", "Cumhuriyet" ve "Yeni Sabah"ta yayınlandı.

"Resimli Ay" dergisinin yazar kadrosunda yer alan usta edebiyatçı, "Ali Marmara", "Kadri Feyyaz" ve "Veli Nuri" adlı radyo oyunlarını da kaleme aldı. Bu süreçte sıklıkla "Va-Nu" takma adını kullandı.

Vala Nureddin'in 40'a yakın kitabı yayınlanırken, Ankara Radyosu'nda 30 kadar eseri temsil edildi.

Korkusuz Murat" eseriyle ikincilik ödülü aldı

Mili edebiyat döneminin filizlendiği yıllarda edebi faaliyetlere başlayan yazar, romanın yanı sıra çevirmenlik de yaptı.

Yazılarında okuyucunun merak ve heyecanını olabildiğince diri tutmaya özen gösteren Nureddin, 1968'de yayınlanan "Korkusuz Murat" eseriyle, eşi Müzehher Va-Nu ile çocuk edebiyatı alanında ikincilik ödülü aldı.

Usta yazar, Nazım Hikmet ile uzun süreli dostluğunda biriktirdikleri anılarını, "Bu Dünyadan Nazım Geçti" (1965) isimli kitabında kaleme aldı.

İstanbul'da 9 Mart 1967'de 66 yaşında hayatını kaybeden Nureddin, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Eserleri

"Bu dünyadan Nazım Geçti" (1965), "Baltacı ile Katerina" (1928), "Ebenin Hatıratı" (1929), "Aşkın Birinci Şartı" (1930), "Küçük İlanlar" (1933), "Leke" (1933), "Kardeş Katili" (1933), "Karacaahmed'in Esrarı: Meşhur Polis Hafiyesi Yılmaz Ali'nin Maceraları" (1933), "Dipsiz Kuyu" (1933), "Unutamadım Seni" (1943), "Bir İhanetin Cezası" (1944), "Tuzaktaki Kaplan" (1963), "Korkusuz Murat" (1968), "Onu Elimden Aldın" (1943), "Benim ve Onların Hikayeleri" (1936)