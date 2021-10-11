Monisha Rajesh'ın 80 Trenle Dünya Turu kitabı

80 Trenle Dünya Turu kitabı, okuyucusunu günün karmaşasından ve yoğunluğundan alıp 80 farklı trenin içerisinde yaşanan keyifli hikayelerin anlatıldığı bir yolculuğa çıkarıyor.

Hint asıllı İngiliz gazeteci Monisha Rajesh, 80 tren yolculuğuyla dünyanın çevresini dolaşacağını söylediğinde kimse yapabileceğine inanmamıştı. Ancak nişanlısı Jem ile sırt çantalarını toplayıp Londra’dan bilinmeze doğru yola çıkmaları çok uzun sürmedi.

Kitap, 18 Ekim'de okurlarla buluşacak.

Rusya’dan Moğolistan’a, Çin’den Vietnam’a, Kuzey Kore’den Malezya’ya ve çok daha ötesine uzanan çılgın bir maceraya atıldılar.

Bu maceraya büyüleyici manzaralar, sıra dışı coğrafyalar, istasyonlarda tanışılan çeşit çeşit insanla kurulan dostluklar ve paylaşılan hikâyeler eşlik ediyor.

Sayfa: 344

DÜNYA VATANDAŞI OLMAK

Dünya vatandaşı olmanın ne anlama geldiğini yansıtan bu kitap; hayat, tarih ve kültür hakkında canlı bir anlatım sunuyor. Rajesh’in sürükleyici sayfalarında dolaşırken hem yeni dünyalar keşfedecek hem de çok eğleneceksiniz.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com