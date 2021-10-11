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- Monisha Rajesh'ın 80 Trenle Dünya Turu kitabı
Monisha Rajesh'ın 80 Trenle Dünya Turu kitabı
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 12:07
- Güncelleme : 11.10.2021 - 14:00
Hint asıllı İngiliz gazeteci Monisha Rajesh, 80 tren yolculuğuyla dünyanın çevresini dolaşacağını söylediğinde kimse yapabileceğine inanmamıştı. Ancak nişanlısı Jem ile sırt çantalarını toplayıp Londra’dan bilinmeze doğru yola çıkmaları çok uzun sürmedi.
Kitap, 18 Ekim'de okurlarla buluşacak.
Rusya’dan Moğolistan’a, Çin’den Vietnam’a, Kuzey Kore’den Malezya’ya ve çok daha ötesine uzanan çılgın bir maceraya atıldılar.
Bu maceraya büyüleyici manzaralar, sıra dışı coğrafyalar, istasyonlarda tanışılan çeşit çeşit insanla kurulan dostluklar ve paylaşılan hikâyeler eşlik ediyor.
Sayfa: 344
DÜNYA VATANDAŞI OLMAK
Dünya vatandaşı olmanın ne anlama geldiğini yansıtan bu kitap; hayat, tarih ve kültür hakkında canlı bir anlatım sunuyor. Rajesh’in sürükleyici sayfalarında dolaşırken hem yeni dünyalar keşfedecek hem de çok eğleneceksiniz.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com