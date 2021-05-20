Mutlak Mutluluk Bakanlığı kitabının kapak hikayesi

Arundhati Roy’un uzun bir aradan sonra yazdığı Mutlak Mutluluk Bakanlığı’nın tüm dünyada kullanılan kapağını tasarlayan David Eldridge, çalışma sürecini anlatıyor.

Hintli yazar Arundhati Roy 20 yıllık aradan sonra yeni romanı, Mutlak Mutluluk Bakanlığı’yla okurlarıyla geçtiğimiz yıllarda buluştu. Kitap birçok ülkede İngilizce baskısıyla aynı dönemde yayımlandı.

Roy, tüm yabancı baskılarda özellikle aynı kapağın kullanılmasını istemişti. Yılın en heyecan verici kitaplarından birinin kapağını tasarlayan David Eldridge, tasarımın ortaya çıkışını ve Roy’la ortaklaşa çalışma sürecini anlattı.

İşte o söyleşi...

KAPAĞIN ÇIKIŞ ÖYKÜSÜ

Mutlak Mutluluk Bakanlığı’nın kapağının tasarımı nasıl size verildi?

"1998’de Arundhati’nin ilk kitabı, Küçük Şeylerin Tanrısı’nın kapağını tasarlamıştım. Bu ilk kitabın kapağını yaratma sürecinde kapağı son hale getirene kadar ortaklaşa yakın bir çalışma yürütmüştük. Yeni kitap için de birtakım kapak tasarımları yapmam istendi – bu beni çok sevindirdi!"





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"PAYLAŞARAK ÇALIŞTIK"

Arundhati bu sefer tasarım sürecine nasıl katkıda bulundu?

"Arundhati kapak için doğru havayı yakalamaya yardımcı olma konusunda çok önemli bir rol oynadı. Paslaşarak çalıştık: Ben birtakım tasarımlar yolladım, o da bir gecede yorum yaptı."





Arundhati Roy

"YENİ FİKİRLERLE ÇALIŞMAK GÜZEL"

"Yeni fikirlere gerçekten açık bir yazarla çalışmak çok güzel bir şey. Arundhati kendi yolumu çizmeme, farklı fikirlerle oynayıp yenilikler bulmama müsaade etti, aynı zamanda yapıcı eleştirilerde bulundu ve süreçle ilgilendi, tasarımın son halinin tam oturmasını sağlayan kilit fikirler sundu."





"İLK FİKİR YAZARDAN GELDİ"

Bu tasarımın esin kaynağı neydi?

"İlk fikir, Arundhati’nin bana yolladığı harikulade, zengin görsellerden geldi: Bunlar çok güzel ve eski mezar taşlarının fotoğraflarıydı sadece. Romanın geçtiği esas mekânlardan biri de bir mezarlık –mezarlık öykü için büyük önem taşıyor ve öykünün çeşitli temalarıyla fikirlerini yansıtıyor– bu yüzden kapakta mezarlığa gönderme yapmak doğru geldi. Bir süre Arundhati’nin yolladığı mezarlık fotoğraflarını inceledim. Aralarında bir tanesi benim için özellikle ön plana çıktı ve ön kapağın tasarımındaki başlangıç noktasını oluşturdu."





"BEĞENDİĞİM MEZAR TAŞIYLA BAŞLADIM"

Mayank Austen Soofi'nin mezar taşı fotoğrafı

Görseli nasıl oluşturdunuz?

"En beğendiğim mezar taşı fotoğrafıyla başladım, sonra üstüne başka mezar taşlarından ayrıntılar ekledim ve farklı parçalardan oluşan birleşik bir görsel oluşturdum. Görsele gerçek bir derinlik katmak istiyordum, bu yüzden bir sonraki adımım mezar taşı tasarımını 3D dijital modele dönüştürmek oldu. Bu modeli Photoshop görseliyle birleştirdim, böylece mezar taşına efektler ekleyebildim: Işığı yansıttım, eskimişlik ve çürüme hissini yakalayabilmek için taşın bazı kısımlarını aşındırdım, eskittim."





Mezar taşının 3D dijital modeli

GÜZELLİK ÖĞELERİ...

Sizin için bu kapağın en önemli özelliği ne?

"Yakından bakıldığı zaman, güzellik öğelerinin aslında çürümeye başlamış olduğunun gözükmesini seviyorum. Bir de ön kapakta zamanda donakalmış küçücük bir sinek var – onu da çok seviyorum."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com