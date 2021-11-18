Nazan Bekiroğlu'ndan uzun bir aradan gelen roman: Kehribar Geçidi

Edebiyatımızın usta isimlerinden Nazan Bekiroğlu, aralık ayında Kehribar Geçidi adını verdiği yeni romanıyla okurlarına merhaba diyecek.

Usta yazar Nazan Bekiroğlu’ndan; ihtişamın ve sefaletin, adaletin ve zulmün başkenti Roma’yı yedi uyurların öyküsüne bağlayan bir edebi şölen Kehribar Geçidi...

Zengin karakter yapısı, incelikle işlenmiş detayları ve insanlığın bin yıllara uzanan macerasından gösterdikleriyle destansı bir roman…

Nazan Bekiroğlu'nun uzunca bir aranın ardından yayınladığı yeni romanı Kehribar Geçidi, Roma ve yedi uyurlar temaları üzerinden insanın güç, iktidar ve ihtişam karşısındaki hallerini, içine kodlanmış vicdanın sesini duyanların ve duyamayanların serencamını, adaletin ve vicdanın saf inançla derin bağını sorgulatan bir anlatı ortaya koyuyor.

Roma'nın zulmünden kaçıp sığındıkları mağarada dünyanın en uzun uykusuna dalan yedi kişi ve köpekleri Kehribar'ın şahitlikleri; okura Roma'nın zamanıyla romanın yazıldığı zaman arasında ilginç bağlar kurduruyor.

USTA İŞİ BİR ROMAN

Roma üzerinden bir insanlık tarihi ve insanlık durumları okuması sunan roman aynı zamanda incelikle işlenmiş detaylarıyla Roma İmparatorluğu'nun toplumsal, siyasal ve dinsel öğelerini de ustalıkla resmediyor.

Nazan Bekiroğlu, Kehribar Geçidi'nde hem İslam hem Hristiyan kültürlerinde yer bulan yedi uyurlar anlatısı ve Roma İmparatorluğu'nun dağılmadan önceki son yüzyılı üzerine bir roman kurguluyor.

Yazar Nazan Bekiroğlu

KATMANLI VE ZENGİN EDEBİ ESER

M. S. 300-600 yılları arasının Roma'sının siyasi ve dini atmosferini, imparatorluğun üzerinde yükseldiği dayanak noktalarını, ihtişamın ve şiddetin eriştiği zirveleri, Hz. İsa'nın ilk dönem takipçilerinin saf inancıyla kurumsallaşmış dinin çatışmasını, Paganizm ve Hıristiyanlık arasındaki alışverişi, insanoğlunun dünyayla ve güçle imtihanını anlatan çok katmanlı ve çok zengin bir roman.