Malatya'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı Aynı yönde giden 3 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 sürücü yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

DHA

Malatya'da korkutan zincirleme trafik kazası...

Battalgazi ilçesinde öğle saatlerinde ilçenin Bulgurlu Mahallesi'nde aynı yöne giden H.V. yönetimindeki kamyonet, H.Ü. yönetimindeki otomobil ve E.Y. idaresindeki kamyon kazaya karıştı.

3 sürücü yaralandı

Kazaya karışan araçların sürücüleri yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındılar

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler yolu kapattı

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, bir süre sonra tek yönlü kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)