Nazan Öncel'in Yarınsız Yarın romanı

Nazan Öncel bu kez güftesiyle değil kalemiyle sarsıyor bizi, Yarınsız Yarın, zamanlar ötesi distopik bir rüya...

Kendine özgü diliyle ve ustalıkla yazdığı hikayelerini müziğe taşıyarak hikaye anlatan şarkı yazarlığı geleneğinin ilk kadın temsilcisi olan Nazan Öncel bu kez romanıyla okurların huzurunda.

Yarınsız Yarın, şarkı sözlerinin ritminde çocukluktan yaşlılığa beraber büyümeyi, aşık olmayı, kaybetmeyi, kavuşmayı anlatıyor. Nazan Öncel, okurlarına sürprizlerle örülmüş bir okuma serüveni vaat ediyor.

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Sayfa: 256

Nazan Öncel kitabı şöyle anlatıyor;

"DAHA NE DİYEYİM EY OKUR"

"Elinden kitap düşmeyen biri olarak, elime kalemi almaka ne kadar iyi yaptım bilemem. Senelerdir hikâyeler yazar, bir çekmeceye atardım, bunu bilen uzak yakın dostların beni masanın başına oturtmasıyla başlayan bir yolculuktur bu. Tanıkları olan sizlerden aldığım destekle yola koyulduk. Sözcüklerin yardımıyla, kurgunun izin verdiği oranda mizah gücüyle, edebi damarını hayatın ayağıma kadar getirdiklerinden alarak yazılmış olan Yarınsız Yarın okurla buluşturuluyor. Daha ne diyeyim ey okur!"





Nazan Öncel

KELİMELERE İHTİYAÇ DUYMAK

"Bazen kelimelere ihtiyaç duymadan gelen şey mutluluktur, ama kalıcı olmadığını bilirsiniz. Zamanı durdurmak ne kadar mümkünse mutluluğu tutmak da ancak o kadar mümkündür. Tekrarına en çok ihtiyacımız olup da tutamadığımız şeydir zaman. Oysa sonsuza kadar mutlu yaşadılar klişesine bile göz yumabilirdim, fakat böyle bir şeye gücüm yetmezdi ve zaman paha biçilmezdi. Bazıları geçmişini susturmayı, bazıları geleceğini konuşturmayı hayal eder durur. Ne geçmiş susar ne de gelecek konuşur. Bazen bir yarın bir ömre değecek kadar değerli olur ve o tek bir güne her nefesinde minnet duyarsın."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com