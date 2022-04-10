Nazım Hikmet'in Orhan Kemal romancılığı üzerindeki etkisi

Orhan Kemal ve Nazım Hikmet aynı dönemde hapishaneye düşünce Orhan Kemal için aynı zamanda yeni bir doğuşun işaretiydi.

Türk şiirinin usta ismi Nazım Hikmet'in Orhan Kemal edebiyatı üzerine olan düşüncesi ve desteği Orhan Kemal'i gerçekçi bir romancı yaptı.

Nitekim Kemal ve Nazım Bursa Cezaevi'nde aynı koğuşta kalmaktaydı ve cezaevi arkadaşıydılar. Nazım Hikmet bir taraftan şiir yazıyor, üretiyor diğer taraftan da Orhan Kemal'e roman yazma konusunda telkin ediyordu.

Bir gece Orhan Kemal, Nazım Hikmet'e şiirlerini okutmak isteyince olanlar oluyor. Nazım Hikmet, Okuyun da dinleyelim..." dedi...

"Yeter kardeşim yeter"

Orhan çekine çekine okumaya başladı... Daha ilk dörtlük bitmeden Nazım; "Yeter kardeşim yeter..." dedi... Orhan Kemal bir başkasını okurken, Nazım yine sözünü keserek; "Berbat..." dedi, Bir başkası lütfen..." Orhan başka bir şiirini okumaya koyuldu...

"Rezalet"

Bunun üzerine Nazım Hikmet hiddetlenerek Orhan Kemal'e ,"Rezalet!.. Kardeşim, bu laf ebeliklerine, bu hokkabazlıklara ne lüzum var... İçtenlik duymadığınız şeyleri niye yazıyorsunuz?..