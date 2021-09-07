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    Nefes nefese bir polisiye: Kelimelerin Efendisi

    Yazar Yeşim Yörük'ün raflardaki yerini alan Kelimelerin Efendisi romanı, polisiye tutkunları için iyi bir okuma seçeneği sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 12:25
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    Nefes nefese bir polisiye: Kelimelerin Efendisi

    Batı’da en çok satan kitap türlerinin başında gelen polisiyenin, bizim  yazarlarımızın ilgisinden uzun yıllar mahrum kaldığı bir gerçek. Neyse ki son yıllarda bu durumun değiştiğini görüyoruz. Polisiye edebiyatımız büyük bir canlanma içinde.  Ancak bu canlanış, daha çok roman türünde kendisini gösteriyor.

    Polisiye edebiyatın anası olan polisiye öykü, ne yazık ki polisiye yazarlarımızın üvey evladı gibi.  Bu döngüyü kırmak için yola çıkan Dedektif Dergi’de bir araya gelen birçok yazar, yazdıkları polisiye öykülerle okurların ilgisini romanlardan öykülere çevirmeyi başardılar.  Polisiye öyküde yeni bir çığır açan yazarlardan biri de Yeşim Yörük.

    Nefes nefese bir polisiye: Kelimelerin Efendisi #1

    Sayfa: 355

    POLİSİYEYE YENİ SOLUK

    Özgün ve farklı öyküleriyle Yeşim Yörük’ün Kelimelerin Efendisi adlı kitabı, Türk polisiyesine yepyeni bir soluk getiriyor.  Bazen nükteli, bazen duygulu ama her zaman kıvrak kalemiyle okurlarına bol muammalı ve beklenmedik çözümlü öyküler sunuyor.

    ELİNİZDEN BIRAKAMAYACAKSINIZ

    Yeşim Yörük’ün daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış öykülerinin de yer aldığı bu kitabı keyifle okuyacaksınız.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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