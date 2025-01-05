Nermin Yıldırım'ın cesur kalemiyle uzun bir yolculuk

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2011 yılında başladığı edebiyat yolculuğunda kitapları aralarında İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Arapça, Yunanca, Sırpça, Bulgarcanın da olduğu çok sayıda dile çevrilen yazar, Manchester Letters, Tramline Project gibi edebiyat projelerindeki çalışmalarıyla uluslararası edebiyat alanında tanındı.

2013 yılında Köln Kültür Dairesi’nin Türkiye’den davet ettiği ilk yazar olan Nermin Yıldırım, 2015 sonbaharını da Şanghay Yazarlar Derneği'nin davetiyle Çin'in Şanghay kentinde geçirdi.

2017 yılında yayınlanan Dokunmadan romanı ile DünyaKitap’tan Yılın Telif Kitabı ödülünü kazana Yıldırım'ın 2018’de okurlarla buluşturduğu Misafir romanı ise Berlin Film Festivali’nin Books at Berlinale kategorisine seçilen 12 eserden biri oldu.

Yıldırım, 2020 yılında yayınlanan Ev romanıyla Türkiye’yi kadın hakları, özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısını yaşatmak için düzenlenen Duygu Asena Roman Ödülü'nün 2021 yılındaki sahibi oldu.

OKURU KAÇIŞA DEĞİL, YÜZLEŞMEYE DAVET EDİYOR

Anlattığı hikâyelerle okura yalnızca bir anlatı sunmayan; onları kendi hikâyelerini yeniden anlamlandırmaya davet eden Nermin Yıldırım'ın eserleri derinlikli, sorgulayıcı ve yolculuklarını arayışlarla zenginleştirmeyi seven geniş okur kitlelerine hitap ediyor.

Yıldırım'ın mizahı bir direniş biçimi olarak kullandığı eserleri; bireyin hem içe dönük duygularını hem de toplumla etkileşim halindeki dışsal yaklaşımlarını psikolojik çözümlemelerle anlatırken okurlara kendi yaşamlarında taşıdıkları paralellikleri yansıtıyor.

YENİ ADRESİ EVEREST YAYINLARI OLDU

Böylelikle bu yolculuğun ufku kaçışa değil yüzleşmeye doğru ilerliyor. Toplumsal ve bireysel hafıza, aidiyet, kimlik, yabancılaşma, rüyalar, geçmişle yüzleşme ve ev gibi olgular üzerinden kısa bir zaman içinde güçlü bir külliyat inşa eden Nermin Yıldırım, yedi romanı ve bir öykü kitabıyla yolculuğuna Everest Yayınları'nda devam ediyor.

Yazarın tüm kitapları, nitelikli bir editöryal çalışma ve yepyeni kapak tasarımlarıyla Türkiye'nin tüm kitabevlerinde yerini aldı.

Yazarın kitaplarından bazılarını tanıyalım;

EV

Sayfa: 504

Uzun ve zorlu bir yürüyüşün hikâyesi bu. Kayboluşun, kaybedişin ama yine de umutla arayışın... Hayatı boyunca ait olduğu yeri aradıktan sonra, en nihayet bu uğurda ülkelerarası bir rotayı yürüyerek aşmaya karar veren Seher’in hikâyesi.

MİSAFİR

Sayfa: 384

Nermin Yıldırım, bu çok tanıdık ama bir o kadar da yabancı akıl hastanesinin koridorlarında dolaşarak, içeridekilerin ve dışarıdakilerin dokunaklı hikâyelerini anlatıyor.

DOKUNMADAN

Sayfa: 352

Çocukluk yıllarında işlediği ilk günahı, ilk kabahati telafi etmeye çalışırken, yaşadığı coğrafyayı boydan boya kateden Adalet’in hikâyesi bu. Hem kendisiyle hem de ülkesiyle yeni baştan tanışmasına vesile olan bu yolculuk, gerçek kötülüğü sorgulamasını, o güne dek sahici bağlar kuramadan yaşadığı hayattaki yerini bulmasını ve pek çok büyülü duygunun yanı sıra aşkla da karşılaşmasını sağlayacaktır.

UNUTMA DERSLERİ

Sayfa: 368

Kişisel ve toplumsal bellek ekseninde yazdığı romanlarla tanıdığımız Nermin Yıldırım, okuru geçmişin oyunbaz gölgeleri arasında dolaştırırken, bir yandan da hayat karşısındaki çaresizliğimizi muzip bir dille gözler önüne seriyor.

SAKLI BAHÇELER HARİTASI

Sayfa: 408

Okuru hafızanın tekinsiz dünyasıyla var oluşun gerçek çıkmazları arasında dolaştıran Nermin Yıldırım, aynı dönemde farklı coğrafyalarda yaşanan başka başka hayatlar üzerinden yakın tarihimize de ayna tutuyor.

RÜYALAR ANLATILMAZ

Sayfa: 392

İnsan psikolojisinin derinliklerinde ustaca gezinen Nermin Yıldırım’dan rüyaların ardında gizlenenlere, söylenen yalanlara ve çarpıtılmış gerçeklere dair soluksuz okunacak bir roman.

UNUTMA BENİ APARTMANI

Sayfa: 504

Kırk üç yaşındayken gelen beklenmedik bir telefonla annesinin sesini ilk kez duyan ve bu garip konuşmanın gölgesinde geçmişin labirentlerinde gezinmeye koyulan Süreyya’nın hikâyesi bu.

BAVULA SIĞMAYAN

Sayfa: 264

Romanlarıyla okuru aile, toplum ve bellek ekseninde yolculuklara çıkaran Nermin Yıldırım, bu defa tadı damağımızda kalacak öyküleriyle buluşturuyor bizleri. İnce bir ipin üstünde gidip gelenler, düşmemek için birbirine tutunanlar, düşlenenlerle yaşananların arasında yollarını arayanlar bu öykülerde hayat buluyor.