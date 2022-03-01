Nobel Ödüllü J.M. Coetzee'nin İsa Üçlemesi, ikinci kitabıyla devam ediyor

Coetzee, İsa'nın Okul Günleri'nde ebeveynlik, akıl ile duygu arasındaki çelişkiler ve büyüme gibi zorlu meseleleri hem alegorik hem de gerçekçi bir şekilde ele alıyor.

İsa'nın Okul Günleri, canlı felsefi konuşmalar, mizah dolu baba-oğul diyalogları, duygusal aile romansı ve son olarak da tekinsiz alegorik imaların da dahil edildiği bir çeşit türler alaşımı. Sonuç zengin, yoğun, yer yer de eğlenceli, ama hepsinden öte içsel bir gerilimle yüklü.

David devamlı soru soran bir çocuktur. Simón ve Inés ise onu okula göndermez, Estrella'daki yeni evlerinde yetiştirirler. David oranın dilini öğrenir, arkadaş edinmeye başlar. Onu koruyan büyük köpekleri Bolívar da yanındadır.

İSA...

Fakat David yedi yaşına geldiğinde okula yazılması gerekir. Böylece Dans Akademisi'ne kaydolur. İşte tam da burada, altın dans ayakkabılarının içinde gökten sayıları nasıl indireceğini öğrenir. Yetişkinlerin ne kadar korkunç şeylere muktedir olduğunu da yine burada öğrenecektir.





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J.M. COETZEE HAKKINDA

Yazar, 1940'ta Güney Afrika'nın Cape Town kentinde doğdu. Avukat bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olan Coetzee, Cape Town Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Texas Üniversitesi'nde edebiyat doktorasını tamamladı, 1972'de Güney Afrika'ya dönerek Cape Town Üniver­sitesi'nde ders vermeye başladı.

İki uzun öyküden oluşan ilk kitabı Dusklands 1974'te yayımlandı. Coetzee, bu yapıtında,Vietnam'daki Amerikalılar ile Güney Afrika'da Hollandalı yerleşmeciler arasındaki koşutlukları irdeliyordu.

Yazarın Barbarları Beklerken adlı romanı, 1980'de Güney Afrika'da büyük bir saygınlığı olan Central News Agency Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü.





J.M. Coetzee

NOBEL ÖDÜLLÜ YAZAR

İngiltere'nin en saygın edebiyat ödülü olan Booker Ödülü'nü ise 1983'te Michael K / Yaşamı ve Yaşadığı Dönem adlı romanıyla, 1999'da da Utanç adlı yapıtıyla, iki kez aldı.Aynı zamanda seçkin bir deneme yazarı olan Coetzee, 2003'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer bulundu.

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