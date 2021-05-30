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    Okumaya vakit ayıramıyoruz, günde 7 dakika kitap okuyoruz

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) günlük kitap okuma sürelerini konu alan araştırmaya göre, Türkiye'nin kitaba ayırdığı süre 7 dakika.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 13:55
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    Okumaya vakit ayıramıyoruz, günde 7 dakika kitap okuyoruz

    Avrupa ülkelerindeki günlük kitap okuma oranları belli olurken,Türkiye’nin, günde 7 dakika kitap okuma oranıyla, orta seviyelerde yer aldığı görüldü.

    Böylelikle Avrupa ülkelerine oranla orta seviyede yer alan Türkiye’nin, aynı kitap okuma süresini Almanya ve Lüksemburg ile paylaştığı saptandı.

    Okumaya vakit ayıramıyoruz, günde 7 dakika kitap okuyoruz #1

    İLK SIRADA 13 DAKİKA İLE ESTONYA VAR

    Estonya ise günde 13 dakika kitap okuma süresi ile listenin ilk sırasında yer aldı. Buna karşın listenin son sırasına, günde sadece 2 dakika kitap okuma süresi ile Fransa'nın yerleştiği kaydedildi.

    İKİNCİ SIRAYI FİNLANDİYA ALDI

    Estonya’nın ardından listenin başında yer alan diğer ülkeler ise;12 dakika ile Finlandiya ve Polonya, 10 dakika ile Macaristan, 9 dakika ile Yunanistan oldu.

    Okumaya vakit ayıramıyoruz, günde 7 dakika kitap okuyoruz #2

    MEDYADA KİTAP

    ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.

    Gerçekleştirilen medya incelemesinde, kitap başlığı altında, son bir yıl içerisinde yazılı mecralara 147 bin 689 haberin yansıdığı tespit edildi.

    SOSYAL MEDYAYA VAKİT HARCIYORUZ

    Kültür sanat haberleri arasında en çok konuşulanlar arasında yer alan kitaplara, yeterince ilgi gösteremiyoruz.

    Günde saatlerce sosyal medyada vakit harcarken, kitaplar için sadece 7 dakikamızı ayırmamız dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

    Okumaya vakit ayıramıyoruz, günde 7 dakika kitap okuyoruz #3

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