Okumaya vakit ayıramıyoruz, günde 7 dakika kitap okuyoruz

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) günlük kitap okuma sürelerini konu alan araştırmaya göre, Türkiye'nin kitaba ayırdığı süre 7 dakika.

Avrupa ülkelerindeki günlük kitap okuma oranları belli olurken,Türkiye’nin, günde 7 dakika kitap okuma oranıyla, orta seviyelerde yer aldığı görüldü.

Böylelikle Avrupa ülkelerine oranla orta seviyede yer alan Türkiye’nin, aynı kitap okuma süresini Almanya ve Lüksemburg ile paylaştığı saptandı.

İLK SIRADA 13 DAKİKA İLE ESTONYA VAR

Estonya ise günde 13 dakika kitap okuma süresi ile listenin ilk sırasında yer aldı. Buna karşın listenin son sırasına, günde sadece 2 dakika kitap okuma süresi ile Fransa'nın yerleştiği kaydedildi.

İKİNCİ SIRAYI FİNLANDİYA ALDI

Estonya’nın ardından listenin başında yer alan diğer ülkeler ise;12 dakika ile Finlandiya ve Polonya, 10 dakika ile Macaristan, 9 dakika ile Yunanistan oldu.

MEDYADA KİTAP

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.

Gerçekleştirilen medya incelemesinde, kitap başlığı altında, son bir yıl içerisinde yazılı mecralara 147 bin 689 haberin yansıdığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYAYA VAKİT HARCIYORUZ

Kültür sanat haberleri arasında en çok konuşulanlar arasında yer alan kitaplara, yeterince ilgi gösteremiyoruz.

Günde saatlerce sosyal medyada vakit harcarken, kitaplar için sadece 7 dakikamızı ayırmamız dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.