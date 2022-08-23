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    Okunan kitapları liste yapmak okurları motive ediyor

    Her okunan kitabı liste yapmak kitapseverleri motive ediyor. Bunun için bitirdiğiniz kitabı yazın ve yıl sonu kaç kitap okuduğunuza bakın.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 09:36
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    Okunan kitapları liste yapmak okurları motive ediyor

    Okunan kitaplar zaman geçtikçe okurlar tarafından unutuluyor. Bunun yerine bir deftere okuna kitabı ve yazarını yazmak kitapseverleri hem unutmaktan kurtarıyor hem de okunan kitap hakkında bilgi sahibi oluyor. Kitapları listelemek gösteriş değil; yıl sonununda kaç kitap okuduk diye bakmak lazım.

    En az 100 sayfa okuyun

    Kitaba başlarken yarım saatte bırakmak okuru o kitaptan soğutur. Bunun için en az 100 sayfa okunmalı ki; kitap bitsin. Bazı kitapseverler kitabı eline aldıktan sonra belli bir süre sonra sıkılıyor. Bunun yerine ciddi zaman ayrılarak kitabı bitirebilirsiniz.

    Okunan kitapları liste yapmak okurları motive ediyor #1

    Liste tutun

    Bitrdiğiniz kitabı bir deftere yazın ve yıl sonu geldiğinde okuduklarınıza bakın. Ne kadar çok kitap okursanız motivasyonunuz da o kadar aratar.


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