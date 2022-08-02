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    Okurlarım beni dans eder gibi okusunlar diyen bir şair: Küçük İskender

    Okurlarım beni dans eder gibi okusunlar diyen bir şair: Küçük İskender

    Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden usta şair Küçük İskender, verdiği bir söyleşide okurlarının kendisini dans eder gibi okumalarını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 10:05
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    3 Temmuz 2019'da hayatını kaybeden şair Küçük İskender, verdiği bir söyleşide okurlaırnın kendisini nasıl okuması gerektiği konusundaki açıklamaları hala belleğimizde.

    Yazdığı şiirlerle herkesin gönlünde taht kuran İskender, modern Türk şiirinin en sevilen ve bilinen şairlerinin başında geliyor. Onun ölümü edebiyatımız için büyük bir kayıp olduğu yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz.

    Okurlarım beni dans eder gibi okusunlar diyen bir şair: Küçük İskender #1

    "Dans eder gibi beni okusunlar"

    "Okurlarımın beni daha çok sabaha karşı okuduklarını düşünüyorum. Nedenini bilmiyorum; öyle bir hissim var. Daha bir canları sıkkınken okuyorlar beni. Oysa ben tam tersini istiyorum. En neşeli oldukları anda okumalarını istiyorum; hayatla biraz dalga geçmeye başladıkları, hayatı biraz daha algılamaya başladıkları zaman okusunlar. Beni aslında dans eder gibi okumalarını istiyorum."


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