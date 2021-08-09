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    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar

    Yeni haftada yepyeni kitaplardan sizler için bir seçki hazırladık...
    • Özel İçerik
    • 09.08.2021 - 09:04
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    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar

    Yeni haftaya başladık. Herkese güzel bir hafta diliyoruz; öte yandan yeni kitapları da unutmayalım. Raflardaki yerini alan ve okurlarını bekleyen kitapları sizler için listeledik.

    İyi okumalara dileriz...

    Ölmeden Önce Türkiye'de Görülmesi Gereken Yerler - 81 Şehirde 270 Destinasyon

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #1

    Harika bir gezi kitabı...

    Sayfa: 336

    Hayata Dön

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #2

    Psikianalizin sihirli değneğinin dokunduğu yerde yükselen bir başarı öyküsü…

    Sayfa: 432

    Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #3

    Kitap; içindeki örneklerle, fotoğraflarla, tablolarla tüm anne-babalar ve çocuk sahibi olmak isteyenler için bir rehber niteliğinde.

    Sayfa: 336

    Melek Koleksiyoncusu

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #4

    Polisiyenin İsveçli kraliçesi Camilla Läckberg’den bitmesini hiç istemeyeceğiniz bir roman.

    Sayfa: 480

    Vali Bey

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #5

    Bir valinin sıra dışı öyküsü...

    Sayfa: 288

    Kör Dilenciler

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #6

    Kalemini paylaşmak için uzun zaman bekleyen yazarın, “doğru zaman” dediği bir öykü seçkisi, Kör Dilenciler.

    Sayfa: 208

    Mevlana Celaleddin-i Rumi

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #7

    Gizli ilimlerin, geleceği okumanın, simyanın ve astrolojinin bilgesi "Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi" isimli eser Mevlânâ Hazretlerinin paralel evrenler, zamanda yolculuk...

    Sayfa: 240

    Sınırdakiler

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #8

    Hepimizin içinde birer sadakat, vazgeçmek ve intikam öyküsü olsa da bunu satırlara taşıyabilmek, işte ancak bu kadar sınıra getirebilirdi bizleri: Sınırdakileri...

    Sayfa: 216

    Lanetli Kral - Peri Halkı Serisi 2.Kitap

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #9

    Çoksatan yazar Holly Black’ten, Peri Halkı Serisi’nin ikinci kitabı Lanetli Kral... İktidar mücadeleleri ve entrikalarla dolu bir peri masalı.

    Sayfa: 360

    Bağışıklığı Beslemek

    Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar #10

    "Bu kitabı yazmamdaki etken doktorumun bu cümleleri oldu. Sağlıklı beslenme, tedbirleri almazsanız COVID-19 ya da diğer hiçbir enfeksiyondan sizi korumaz. Ancak, sağlıklı beslenmenin desteklediği sağlıklı bir bağışıklık sistemi ile bu hastalıkları daha kolay ve daha az yan etkiyle atlatabilirsiniz."

    Sayfa: 400

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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