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Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar
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- 09.08.2021 - 09:04
Yeni haftaya başladık. Herkese güzel bir hafta diliyoruz; öte yandan yeni kitapları da unutmayalım. Raflardaki yerini alan ve okurlarını bekleyen kitapları sizler için listeledik.
İyi okumalara dileriz...
Ölmeden Önce Türkiye'de Görülmesi Gereken Yerler - 81 Şehirde 270 Destinasyon
Harika bir gezi kitabı...
Sayfa: 336
Hayata Dön
Psikianalizin sihirli değneğinin dokunduğu yerde yükselen bir başarı öyküsü…
Sayfa: 432
Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?
Kitap; içindeki örneklerle, fotoğraflarla, tablolarla tüm anne-babalar ve çocuk sahibi olmak isteyenler için bir rehber niteliğinde.
Sayfa: 336
Melek Koleksiyoncusu
Polisiyenin İsveçli kraliçesi Camilla Läckberg’den bitmesini hiç istemeyeceğiniz bir roman.
Sayfa: 480
Vali Bey
Bir valinin sıra dışı öyküsü...
Sayfa: 288
Kör Dilenciler
Kalemini paylaşmak için uzun zaman bekleyen yazarın, “doğru zaman” dediği bir öykü seçkisi, Kör Dilenciler.
Sayfa: 208
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Gizli ilimlerin, geleceği okumanın, simyanın ve astrolojinin bilgesi "Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi" isimli eser Mevlânâ Hazretlerinin paralel evrenler, zamanda yolculuk...
Sayfa: 240
Sınırdakiler
Hepimizin içinde birer sadakat, vazgeçmek ve intikam öyküsü olsa da bunu satırlara taşıyabilmek, işte ancak bu kadar sınıra getirebilirdi bizleri: Sınırdakileri...
Sayfa: 216
Lanetli Kral - Peri Halkı Serisi 2.Kitap
Çoksatan yazar Holly Black’ten, Peri Halkı Serisi’nin ikinci kitabı Lanetli Kral... İktidar mücadeleleri ve entrikalarla dolu bir peri masalı.
Sayfa: 360
Bağışıklığı Beslemek
"Bu kitabı yazmamdaki etken doktorumun bu cümleleri oldu. Sağlıklı beslenme, tedbirleri almazsanız COVID-19 ya da diğer hiçbir enfeksiyondan sizi korumaz. Ancak, sağlıklı beslenmenin desteklediği sağlıklı bir bağışıklık sistemi ile bu hastalıkları daha kolay ve daha az yan etkiyle atlatabilirsiniz."
Sayfa: 400
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com