Okurlarını bekleyen yeni çıkan kitaplar

Yeni haftada yepyeni kitaplardan sizler için bir seçki hazırladık...

Yeni haftaya başladık. Herkese güzel bir hafta diliyoruz; öte yandan yeni kitapları da unutmayalım. Raflardaki yerini alan ve okurlarını bekleyen kitapları sizler için listeledik.

İyi okumalara dileriz...

Ölmeden Önce Türkiye'de Görülmesi Gereken Yerler - 81 Şehirde 270 Destinasyon

Harika bir gezi kitabı...

Sayfa: 336

Hayata Dön

Psikianalizin sihirli değneğinin dokunduğu yerde yükselen bir başarı öyküsü…

Sayfa: 432

Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?

Kitap; içindeki örneklerle, fotoğraflarla, tablolarla tüm anne-babalar ve çocuk sahibi olmak isteyenler için bir rehber niteliğinde.

Sayfa: 336

Melek Koleksiyoncusu

Polisiyenin İsveçli kraliçesi Camilla Läckberg’den bitmesini hiç istemeyeceğiniz bir roman.

Sayfa: 480

Vali Bey

Bir valinin sıra dışı öyküsü...

Sayfa: 288

Kör Dilenciler

Kalemini paylaşmak için uzun zaman bekleyen yazarın, “doğru zaman” dediği bir öykü seçkisi, Kör Dilenciler.

Sayfa: 208

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Gizli ilimlerin, geleceği okumanın, simyanın ve astrolojinin bilgesi "Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi" isimli eser Mevlânâ Hazretlerinin paralel evrenler, zamanda yolculuk...

Sayfa: 240

Sınırdakiler

Hepimizin içinde birer sadakat, vazgeçmek ve intikam öyküsü olsa da bunu satırlara taşıyabilmek, işte ancak bu kadar sınıra getirebilirdi bizleri: Sınırdakileri...

Sayfa: 216

Lanetli Kral - Peri Halkı Serisi 2.Kitap

Çoksatan yazar Holly Black’ten, Peri Halkı Serisi’nin ikinci kitabı Lanetli Kral... İktidar mücadeleleri ve entrikalarla dolu bir peri masalı.

Sayfa: 360

Bağışıklığı Beslemek

"Bu kitabı yazmamdaki etken doktorumun bu cümleleri oldu. Sağlıklı beslenme, tedbirleri almazsanız COVID-19 ya da diğer hiçbir enfeksiyondan sizi korumaz. Ancak, sağlıklı beslenmenin desteklediği sağlıklı bir bağışıklık sistemi ile bu hastalıkları daha kolay ve daha az yan etkiyle atlatabilirsiniz."

Sayfa: 400

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com