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    Pandeminin edebiyata etkisi üzerine usta yazarların görüşleri

    Çağdaş edebiyatın önemli isimleri, pandeminin edebiyata olan etkileri üzerine görüşlerini paylaştı. Yazarların ortak fikri ise, pandeminin sanatı ve edebiyatı olumsuz etkilemesi.
    • Özel İçerik
    • 23.08.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 10:55
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    Pandeminin edebiyata etkisi üzerine usta yazarların görüşleri

    Hayatımızı bütünüyle değiştiren koronavirüs salgını edebiyatın da alanına girdi. Tarih boyunca yaşanan salgınların yer bulduğu roman ve öyküler yepyeni bir salgını daha yazıyor.

    Pandeminin, edebiyatın yeni teması haline gelişi üzerine bir yazı kaleme alan Seray Şahinler, konuyu yazarlarla birlikte masaya yatıyor.

    Oya Baydar, Yekta Kopan, Nermin Yıldırım, Jale Sancak, Harun Candan ve Defne Suman’ın görüşleriyle edebiyatta pandemi etkisi...

    TARİHSEL SÜREÇLER VE YAZARLAR

    Tarihsel süreçte toplumsal gelişmeler, siyasi çalkantılar, savaşlar, çöken toplumlar, yükselen ideolojiler edebiyatta karşılık bulurken, günümüzde de hayatın her alanındaki gelişmeler her yönüyle yazarların meselesi oluyor.

    21. yüzyılın ilk 20 yılı henüz tamamlanmışken bütün dünyayı etkisi altına alan ve herkes için ölüm kalım meselesine dönen tek konu ise pandemi oldu.

    Pandeminin edebiyata etkisi üzerine usta yazarların görüşleri #1

    Yekta Kopan

    VAR OLABİLMEK

    Evin önemini ve karşılığını yeniden hatırlatan, bir arada olmanın var  olabilmek için ne denli hayati olduğunu öğreten bu süreç herkes için ilkti. Virüs hayatın her alanındaki yerini güçlendirdi.

    Pandeminin edebiyata etkisi üzerine usta yazarların görüşleri #2

    Oya Baydar

    YAZARLARIN ORTAK GÖRÜŞLERİ

    Seray Şahinler, başarılı yazarlarla birlikte bu salgının edebiyatın yeni konusu olup olamayacağını tartışıyor. Şahinler’e konuşan Oya Baydar, Yekta Kopan, Nermin Yıldırım, Jale Sancak, Harun Candan ve Defne Suman, pandeminin yazarları ve yazılarını kaçınılmaz olarak etkileyeceği fikrinde birleşiyor.

    Pandeminin edebiyata etkisi üzerine usta yazarların görüşleri #3

    Nermin Yıldırım

    FARKLI BAKIŞ AÇILARI

    İçinde bulunduğumuz sürecin sanata tesir etmesi için üzerinden zaman geçmesi ve yaşananların sindirilmesi gerektiğini de dile getiren yazarların her biri, konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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