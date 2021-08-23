Pandeminin edebiyata etkisi üzerine usta yazarların görüşleri

Çağdaş edebiyatın önemli isimleri, pandeminin edebiyata olan etkileri üzerine görüşlerini paylaştı. Yazarların ortak fikri ise, pandeminin sanatı ve edebiyatı olumsuz etkilemesi.

Hayatımızı bütünüyle değiştiren koronavirüs salgını edebiyatın da alanına girdi. Tarih boyunca yaşanan salgınların yer bulduğu roman ve öyküler yepyeni bir salgını daha yazıyor.

Pandeminin, edebiyatın yeni teması haline gelişi üzerine bir yazı kaleme alan Seray Şahinler, konuyu yazarlarla birlikte masaya yatıyor.

Oya Baydar, Yekta Kopan, Nermin Yıldırım, Jale Sancak, Harun Candan ve Defne Suman’ın görüşleriyle edebiyatta pandemi etkisi...

TARİHSEL SÜREÇLER VE YAZARLAR

Tarihsel süreçte toplumsal gelişmeler, siyasi çalkantılar, savaşlar, çöken toplumlar, yükselen ideolojiler edebiyatta karşılık bulurken, günümüzde de hayatın her alanındaki gelişmeler her yönüyle yazarların meselesi oluyor.

21. yüzyılın ilk 20 yılı henüz tamamlanmışken bütün dünyayı etkisi altına alan ve herkes için ölüm kalım meselesine dönen tek konu ise pandemi oldu.

Yekta Kopan

VAR OLABİLMEK

Evin önemini ve karşılığını yeniden hatırlatan, bir arada olmanın var olabilmek için ne denli hayati olduğunu öğreten bu süreç herkes için ilkti. Virüs hayatın her alanındaki yerini güçlendirdi.

Oya Baydar

YAZARLARIN ORTAK GÖRÜŞLERİ

Seray Şahinler, başarılı yazarlarla birlikte bu salgının edebiyatın yeni konusu olup olamayacağını tartışıyor. Şahinler’e konuşan Oya Baydar, Yekta Kopan, Nermin Yıldırım, Jale Sancak, Harun Candan ve Defne Suman, pandeminin yazarları ve yazılarını kaçınılmaz olarak etkileyeceği fikrinde birleşiyor.

Nermin Yıldırım

FARKLI BAKIŞ AÇILARI

İçinde bulunduğumuz sürecin sanata tesir etmesi için üzerinden zaman geçmesi ve yaşananların sindirilmesi gerektiğini de dile getiren yazarların her biri, konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşıyor.

Ergül Tosun

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