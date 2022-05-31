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    Paris sokaklarında saplantıya dönüşen bir aşk: Çakalların Başı Ferragus

    Fransız ünlü yazar Honore De Balzac, Çakalların Başı Ferragus kitabında gizli saklı bir aşk öyküsünü anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 09:44
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    Paris sokaklarında saplantıya dönüşen bir aşk: Çakalların Başı Ferragus

    Balzac saplantıya dönüşen platonik bir aşkı öykülediği eserinde, ihtişamlı Paris sosyetesiyle şehrin tekinsiz sokakları arasındaki tezatlığı gözler önüne sererek görünüşün yanıltıcılığını vurguluyor.

    Çakalların Başı Ferragus, Balzac'ın "İnsanlık Komedyası"nın içindeki On Üçlerin Romanı dizisinin ilk kitabıdır.

    Balzac, 1833'te besteci dostu Hector Berlioz'a ithafen yazdığı Çakalların Başı Ferragus'te 19. yüzyıl Paris'inde geçen gizemli bir aşk hikâyesini anlatır.

    Paris sokaklarında saplantıya dönüşen bir aşk: Çakalların Başı Ferragus #1

    Sayfa: 152

    Kitaptan

    Genç Yüzbaşı Auguste'ün Madam Jules'e duyduğu aşk, genç kadını Paris'in adı kötüye çıkmış sokaklarından birinde görmesinin ardından sarsılır. Madam Jules kocasını mı aldatmaktadır? Soly Sokağı'nda başka ne işi olabilir?

    Kısa süre içinde Auguste'ü tehlikeli bir dedektifçilik oyununa sürükleyen şüphesi, genç kadının hayatını da tepetaklak edecektir.


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