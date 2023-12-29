Paul Auster'dan sevenlerini üzecek haber: Kanserim, Baumgartner yazdığım son roman olabilir Çağdaş Amerikan edebiyatının sevilen isimlerinden olan Paul Auster, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Baumgartner romanı ise yazarın son eseri olabilir. Roman yakında Türkçe olarak yayınlanacak.

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Yazdığı pek çok romanla okurların büyük beğenisini kazanan Amerikalı yazar Paul Auster, uzun süredir kanserle mücadele ediyor. Sevenlerine ise üzücü haberi verdi: "Baumgartner yazdığım son roman olabilir."

The Guardian‘dan Nicholas Wroe’nun sorularını yanıtlayan Paul Auster, Baumgartner’a, son yıllarda yaşadıklarına ve hastalığına dair konuştu.

76 yaşındaki yazar yeni kitabından şöyle bahsediyor;

"Kısa hikaye yazmayı denemek istiyordum"

Kısa bir hikâye yazmayı denemek istiyordum. Kariyerim boyunca neredeyse hiç yapmadığım bir şey. Her zaman mütevazı boyutlarda kitaplar yazdım ve sonra takoz gibi kalın 4321 ve Burning Boy‘u yazdım. Gerçekten kasıtlı değildi. O kitapları düşürürseniz iki ayağınızı da kırabilirsiniz, bu yüzden daha kısa bir şey istedim ve bu yaşlı adam (Baumgartner kitabının kahramanını kastediyor) bana geldi, evinde oturuyor ve pencereden solucan toplayan kızılgerdanları izliyordu. Solucanlar adında bir öykü yazdım ama sonra onu bırakmak istemedim. Orada daha fazlası vardı ve bu yüzden tekrar başladım, neredeyse Buster Keaton tarzındaki bu açılışın altında daha karanlık bir şeyin gizlendiğini biliyordum.”

Hastalığa yakalandı

Yazar, yeni romanını bitirmek üzereyken ağır bir hastalığa yakalandı. İlginç olan şeylerden biri, bu romanın konusuyla kesişimleri olan bir deneyimi eş zamanlı yaşamasıydı.

Trajik olaylar yaşadı

Paul Auster, son iki yılda iki ayrı travmatik olay yaşadı. Medyada da geniş yer bulduğu üzere, ilk önce oğlunun gözetimindeyken bebek yaştaki torununun ölümüyle sarsıldı. Öykü yazarı Lydia Davis ile olan ilk evliliğinden olan oğlu, daha sonra aşırı dozda uyuşturucudan öldü.

Ve sonrasında, bu yılın mart ayında yazarın şimdiki eşi yazar Siri Hustvedt, Instagram’daki paylaşımıyla Auster’ın kemoterapi ve immünoterapi bombardımanı altında olduğunu ve çiftin artık Kanser Ülkesi olarak adlandırdıkları yerde yaşadıklarını duyurdu.

"Zorlu süreçlerden geçtim"

Yazar yaşadıklarını şöyle anlatıyor;

"Geçen yılın sonlarına doğru, Auster Baumgartner’ı bitirmek üzereyken, öğleden sonra vuran gizemli ateşler ile karşılaşmaya başladı. Önce zatürre teşhisi kondu, ardından Covid ile ilgili bazı çıkmaz sokaklara girdi ve sonunda kanser teşhisi kondu. Ve o zamandan beri tedavi amansızdı ve ben gerçekten yazamadım. Mucizeler ve aynı zamanda büyük zorluklar yaratan zorlu süreçlerden geçtim.”

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