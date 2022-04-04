Paylaştıkça çoğalmanın eğlenceli hali: Hani Artardı

Gelin, Hani Artardı ile çocuklara paylaşmanın güzelliklerini anlatmanın yollarını birlikte keşfedelim.

Okul öncesi yaş grubu çocuklarına değerler eğitimi danışmanlığı yapan Meryem Melike Şahin’in anlatımı, Merve Özcan’ın çizimleriyle buluştu ve ortaya 4 yaş ve üzeri çocuklar için samimi ve eğlenceli bir hikâye çıktı.

Paylaşma davranışı, çocukların 0-6 yaş döneminde ebeveynlerinin desteğiyle kazandığı bir beceridir. Hayatın ilk yıllarında kazanılan bu beceriler, çocuğun sosyal yaşamını düzenlenmesine yardımcı olur.

Değerler eğitiminde önemli bir yeri olan yardımlaşma ve paylaşma konularını özümsemeleri, çocukların sosyal hayatlarında daha konforlu hareket edebilmelerini sağlar. Hani Artardı’da paylaşmanın tatlı huzuru, cömertliğin tılsımlı kapısını aralıyor.





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"ŞEYLERİN AZALMASI"

Şifa, kuş tüyü koleksiyonu yapmayı, kardeşini ve kedisi Balkız’ı çok seviyor. Bir gün, değer verdiği şeyleri sevdikleriyle paylaşmaya karar veriyor. Ancak paylaştıkça artacağını sandığı şeylerin azalması onu üzüyor.

