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Pazar okumaları için tavsiye kitaplar
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- 12.09.2021 - 10:22
Kitapseverlerin keyifle okuduğu kitaplar, haziran ayında da devam ediyor. Her ay en çok okunan ve en çok satılan kitaplar ketegorisi değişgenlik gösterebiliyor.
Okurların talep ettiği kitapları sizler için derledik. Öte yandan hazırladığımız listede hem yeni çıkan hem de çok okunan kitapların listesi mevcut.
İşte yeni okumalar için tavsiye kitaplarımız...
Bana Sonunu Söyle
Valeria Luiselli’den zamanımızın yıkıcı hakikatlerine dair kısa ve çarpıcı bir metin.
Sayfa: 104
Meleğin Oyunu
Uluslararası başyapıt Rüzgârın Gölgesi kitabının yazarı Carlos Ruiz Zafón, Unutulmuş Kitaplar Mezarlığı’nın bu cildinde edebiyatta ve aşkta takıntıların tehlikeli doğasını anlatıyor.
Sayfa: 608
Karanlığın Soluğu
Maxime Chattam, eşsiz üslubuyla Karanlığın Soluğu'nda son derece esrarengiz ve bir o kadar da dehşet verici bir dünyaya kapı aralıyor.
Sayfa: 464
Günah Kitabı
Günah Kitabı, sevgi, ölüm ve Tanrı üzerine yazılmış Çağdaş Rus Edebiyatı'nda nadiren karşılaşılan gerçekçiliğin ötesinde bir romandır, Dostoyevski ve Chuck Palahniuk'un vahşi bir karışımıdır
Sayfa: 288
Liktorun Kılıcı
Bilimkurgunun Melville’i olarak bilinen Gene Wolfe, spekülatif edebiyatın sınırlarını zorlayan, fantaziden bilim ve bilimden de fantazi çıkarmayı başaran, türün her alanında eşit muazzamlıkta eserler veren ender yazarlardan biri.
Sayfa: 304
Kayıp Tanrılar Ülkesi
Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman.
Sayfa: 504
Davalar
Elias Canetti, 1930/31 kış aylarında tek romanı Körleşme’yi yazdığı sırada, Kafka’nın Dönüşüm ve Bir Açlık Sanatçısı öykülerini okur. Bu öykülerin romanının daha sonraki gelişiminde etkili olduğunu notlarında belirten Canetti, Kafka’ya yönelik ilgisini yaşadığı sürece canlı tutmuştur.
Sayfa: 384
Veba Geceleri
Orhan Pamuk'tan nefis bir tarihi roman...
Sayfa: 544
Biletiniz Buraya Kadar
Fransız edebiyatının dâhi kalemi Goncourt Ödüllü Romain Gary, Biletiniz Buraya Kadar'da erk, erkeklik, iktidar, kazanma hırsı, genç kalma gibi hem kadim hem de alabildiğince güncel sorunları muzip ve bilgece ele alıyor.
Sayfa: 191
Balıkçı ile Oğlu
Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor.
Sayfa: 140
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com