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    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar

    Pazar günü keyifli bir okunma yapmak için editörün özel listesine göz atmanızı öneririz.
    • Özel İçerik
    • 12.09.2021 - 10:22
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    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar

    Kitapseverlerin keyifle okuduğu kitaplar, haziran ayında da devam ediyor. Her ay en çok okunan ve en çok satılan kitaplar ketegorisi değişgenlik gösterebiliyor.

    Okurların talep ettiği kitapları sizler için derledik. Öte yandan hazırladığımız listede hem yeni çıkan hem de çok okunan kitapların listesi mevcut.

    İşte yeni okumalar için tavsiye kitaplarımız...

    Bana Sonunu Söyle

    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar #1

    Valeria Luiselli’den zamanımızın yıkıcı hakikatlerine dair kısa ve çarpıcı bir metin.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 104

    Meleğin Oyunu

    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar #2

    Uluslararası başyapıt Rüzgârın Gölgesi kitabının yazarı Carlos Ruiz Zafón, Unutulmuş Kitaplar Mezarlığı’nın bu cildinde edebiyatta ve aşkta takıntıların tehlikeli doğasını anlatıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 608

    Karanlığın Soluğu

    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar #3

    Maxime Chattam, eşsiz üslubuyla Karanlığın Soluğu'nda son derece esrarengiz ve bir o kadar da dehşet verici bir dünyaya kapı aralıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 464

    Günah Kitabı

    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar #4

    Günah Kitabı, sevgi, ölüm ve Tanrı üzerine yazılmış Çağdaş Rus Edebiyatı'nda nadiren karşılaşılan gerçekçiliğin ötesinde bir romandır, Dostoyevski ve Chuck Palahniuk'un vahşi bir karışımıdır

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 288

    Liktorun Kılıcı

    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar #5

    Bilimkurgunun Melville’i olarak bilinen Gene Wolfe, spekülatif edebiyatın sınırlarını zorlayan, fantaziden bilim ve bilimden de fantazi çıkarmayı başaran, türün her alanında eşit muazzamlıkta eserler veren ender yazarlardan biri.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 304

    Kayıp Tanrılar Ülkesi

    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar #6

    Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 504

    Davalar

    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar #7

    Elias Canetti, 1930/31 kış aylarında tek romanı Körleşme’yi yazdığı sırada, Kafka’nın Dönüşüm ve Bir Açlık Sanatçısı öykülerini okur. Bu öykülerin romanının daha sonraki gelişiminde etkili olduğunu notlarında belirten Canetti, Kafka’ya yönelik ilgisini yaşadığı sürece canlı tutmuştur.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 384

    Veba Geceleri

    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar #8

    Orhan Pamuk'tan nefis bir tarihi roman...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 544

    Biletiniz Buraya Kadar

    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar #9

    Fransız edebiyatının dâhi kalemi Goncourt Ödüllü Romain Gary, Biletiniz Buraya Kadar'da erk, erkeklik, iktidar, kazanma hırsı, genç kalma gibi hem kadim hem de alabildiğince güncel sorunları muzip ve bilgece ele alıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 191

    Balıkçı ile Oğlu

    Pazar okumaları için tavsiye kitaplar #10

    Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 140

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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