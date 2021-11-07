Pazar okuması: Paulo Coelho'nun Okçu'nun Yolu

Brezilyalı romancı Paulo Coelho'nın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni kitabı Okuçu'nun Yolu'nu pazar okuması olarak seçiyoruz.

Her okun uçuşu farklıdır. Bin ok atarsan, bini de sana farklı bir yol gösterecektir: Okçunun yolu işte budur. Yazarın, Okçuluk Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'a adadığı kitabı, Okçu'nun Yolu'nı kitapseverler için pazar okuması olarak seçiyoruz.

Okçuluğun hikayesinin anlatıldığı kitap, yayınladığında çok beğenildi ve kitapseverler tarafından keyifle okunmaya başlandı.

Ülkenin en mahir okçusu Tetsuya, bir köyde mütevazı bir marangoz olarak yaşamını sürdürmekteyken bir gün uzak diyarlardan gelen bir okçu ona meydan okur...

ERDEMDEN GEÇEN İLKLER BÖLÜMÜ

Tetsuya, bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır.

Paulo Coelho'nun Okçu'nun Yolu'nda dile getirdiği öğreti, sadece okçuluğa değil hayatın her alanına uygulanabilecek, yolu nice erdemden geçen bir ilkeler bütünü.

Sayfa: 168

"BÜTÜNLEYİCİ BİR PARÇA"

"Kaleme aldığım bu metinde yay, ok, hedef ve okçu aynı gelişim ve sınama mekanizmasının bütünleyici birer parçası."

Paulo Coelho

OKÇULUK HİKAYESİ

Paulo Coelho, önceki kitaplarındaki gibi bir arayış öyküsünü ele aldığı romanında Tetsuya adlı okçunun hayatına odaklanılıyor.

Ülkesinin en mahir okçusu Tetsuya, bir köyde mütevazı bir marangoz olarak yaşamını sürdürmekteyken, bir gün uzak diyarlardan gelen bir başka okçu ona meydan okur.

Tetsuya, bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır.

Paulo Coelho

PAULO COELHO

1947'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde doğdu. Kendini tümüyle edebiyata vermeden önce tiyatro yönetmenliği, oyunculuk, şarkı sözü yazarlığı ve gazetecilik yaptı. 1986'da yayınlanan Hac adlı ilk romanının ardından gelen Simyacı'yla dünya çapında üne erişti. Simyacı, 20. yüzyılın en önemli yayıncılık olaylarından biri oldu ve 85 milyon sattı. Coelho, Brida (1990), Piedra Irmağı'nın Kıyısında Oturdum Ağladım (1994), Beşinci Dağ (1996), Işığın Savaşçısının Elkitabı (1997), Veronika Ölmek İstiyor (1998), Şeytan ve Genç Kadın (2000), On Bir Dakika (2003), Zâhir (2005), Portobello Cadısı (2006), Kazanan Yalnızdır (2008), Elif (2011), Akra'da Bulunan Elyazması (2012), Aldatmak (2014), Casus (2016) ve Hippi (2018) gibi yapıtlarıyla sürekli olarak çoksatar listelerinde yer aldı. Sosyal ağlarda en çok takipçiye sahip yazar olan Coelho'nun, 83 dilde yayımlanan kitaplarının toplam satışı 320 milyonu geçti. Bugüne kadar pek çok ödül ve nişana değer görülen Coelho, Birleşmiş Milletler Barış Elçisi ve Brezilya Edebiyat Akademisi üyesidir.

Ergül Tosun

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