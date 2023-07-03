Psikolojik ve kadim bilgi ışığında bir farkındalık yolculuğu: Kızlar Annelerinin Kaderini mi Yaşar Yazar ve aile danışmanı Betül Demirkıran Dündar'ın kaleme aldığı Kızlar Annelerinin Kaderini mi Yaşar adlı çalışma, ruhsal çalkantılarla yaşanan ilişkileri gözler önüne sererken; aynı zamanda iç huzurun da kapısını aralıyor.

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Hayatımıza giren herkes aslında bizim gelişim yolculuğumuzda ilerlememiz için bir vesiledir. Buna ebeveynlerimiz de dâhil. Fakat eğer birey haline gelemez ve ebeveynlerimizden farklılaşamazsak geçmişi tekrar ederiz ve tam olarak iyileşmemiz de mümkün olmaz. Geçmişi anlayıp anlamlandırdığımızda, travmalarımızı sağaltabildiğimizde ise geçmişi iyileştirip kendimizle ve dünyayla yeniden sağlıklı ilişki kurabiliriz.

Peki, bunun yöntemi nedir?

Betül Demirkıran Dündar yeni kitabı Kızlar Annelerinin Kaderini mi Yaşar ile ruhsal olarak ilerlememiz için başka bir kapı açıyor. Önerdiği çalışmalar ile okurlarına iç huzura kavuşmak ve bilinçaltının zincirlerinden özgürleşmek için bir yol gösteriyor.

Sen de yıllar sonra tıpkı annene benzediğini fark edenlerden misin?

Seneler boyu onun gibi olmamak için ters yöne doğru koşarken acı gerçekle yüzleşenlerden misin?

Bugünümüz geçmişte yazıldı, geleceğimiz ise şimdide yazılmakta... Başına gelen her olayı kader sanıp, çaresizlik hissi içinde yaşamını sürdürmek yerine anne babanın, atalarının ayak izinden çıkıp kendi yolunu çizmek için gerekenleri şimdi ve burada kendi iç eczanende bulabilirsin.

Sayfa: 128

Nesiller boyu aktarım

Nesiller boyu aktarımı anne kız ilişkisi üzerinden ele alan psikoloji bilimi uzmanı Betül Demirkıran Dündar kaçınılmaz gibi görünen o yazgıdan kurtulmanın yollarını anlatıyor.

Adına kader denen, değişmeyeceği düşünülen örüntülerin anneden kıza nasıl aktarıldığını, bu çıkmazların nedenlerini, zihnindeki kör noktaları psikolojinin ve kadim bilginin rehberliğinde keşfedeceksin. Bilinçaltındaki kilitli sandığı açmak ve özgürleşmek isteyen tüm kadınlar için...

Korkusuzca seçimler

Babasının annesine kötü davranmasından dolayı annesine acıyan, annesine duygusal olarak veren, büyüyünce tüm ihtiyaçlarını karşılayan, annesini yalnız bırakmamak için kendini yalnızlığa sürükleyen çocuklarla dolu bu ülke.

Aktarımlardan özgürleştiğimiz, çocukluğumuzu iyileştirdiğimiz, döngülerimizi fark edip aynı yerde dönüp durmayı bıraktığımız, korkusuzca seçimler yaptığımızda kader değişir ve yeniden yazılır.

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