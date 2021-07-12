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    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları

    Kitapseverlerle buluşan ve raflardaki yerini alan yeni kitaplara birlikte göz atalım...
    • Özel İçerik
    • 12.07.2021 - 09:15
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    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları

    "Ne okusam" diye düşünüyorsanız sziler için yepyeni bir okuma listesi hazırladık. Haftanın yeni çıkan kitaplarına hep birlikte göz atalım.

    Keyifli okumalar dileriz...

    Yedi Krallık Şövalyesi

    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları #1

    Yedi Krallık Şövalyesi, Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçerken George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor.

    Sayfa: 336

    Hazan

    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları #2

    Ayşe Kulin'den yepyeni bir kitap....

    Sayfa: 326

    Önce Sen Vardın

    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları #3

    Canan Tan'dan eni öyküler...

    Sayfa: 232

    La Fortuna

    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları #4

    Anıl Can, La Fortuna’da astrolojiden, nörobilimden, meditasyondan, kuantumdan ve duaların şifalı gücünden yararlanarak aşka, paraya, ilişkilere, insanın düşünce yapısına odaklanıyor. Yaşamın ta kendisine hem bilimsel hem de spiritüel olarak yaklaşıyor.

    Sayfa: 208

    O Kadınlar Melekti

    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları #5

    Melek Hemşirenin bu kitabında –düşünemediğiniz, üzerinde durmadığınız- bir hastanenin acilinde her gün görebileceğiniz binlerce kadınlardan birinin sıradan gibi görünen dünyasının derinliklerine dalacaksınız. Üzüntü ve acıyı içinizde hissederken aynı zamanda içten bir şekilde güleceksiniz.

    Sayfa: 253

    Renkli Çekmeceli Şifonyer

    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları #6

    Aile trajedisi ve tarihi acıların iç içe geçtiği “Renkli Çekmeceli Şifonyer” bize, bir yanıyla alev alev yakan diğer yanıyla sarıp sarmalayan eşsiz bir hikâye sunuyor. Göç, kayıplar, diktatörlük, mücadele, evlilik ve yılmazlıkla ilgili “gerçek” bir hikâye…

    Sayfa: 158

    Umut Hep Var

    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları #7

    Umut, her gece gözlerini kapatıp sabah hiçbir şey olmamış gibi yine açmaktır. Umut, her defasında yeni bir gün, her defasında yenidendir, yenilenendir.

    Umut hep vardır ve bizimledir.

    Sayfa: 104

    Doğu'nun Kozmik Efsaneleri

    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları #8

    Doğu'nun Kozmik Efsaneleri, kulakları bilgeliğe açık olanlar için söylenmiş bir şarkıdır.

    Sayfa: 240

    Ben Sevgiyim

    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları #9

    Çok satan Ben Yogayım ve Ben İnsanım gibi kitapların yaratıcılarından sevginin tüm çeşitlerini kutsayan bir öykü. Farkındalık ve sağlıklı yaşamı temel alan Ben Sevgiyim okurlara korku, öfke, kırgınlık ya da üzüntü duyduklarında içlerine bakmalarını söylüyor.

    Sayfa: 32

    Gri Yosun Yanıyor

    Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları #10

    İzlanda Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından olan Thor Vilhjalmsson, okurları bir yandan İskandinav mitolojisine ait kahramanlarla tanıştırırken, bir yandan da adaletin nasıl sağlanabileceğine dair sorgulamaya davet ediyor.

    Sayfa: 464

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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