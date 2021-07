Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları

Kitapseverlerle buluşan ve raflardaki yerini alan yeni kitaplara birlikte göz atalım...

Yedi Krallık Şövalyesi

Yedi Krallık Şövalyesi, Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçerken George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor.

Sayfa: 336

Hazan

Ayşe Kulin'den yepyeni bir kitap....

Sayfa: 326

Önce Sen Vardın

Canan Tan'dan eni öyküler...

Sayfa: 232

La Fortuna

Anıl Can, La Fortuna’da astrolojiden, nörobilimden, meditasyondan, kuantumdan ve duaların şifalı gücünden yararlanarak aşka, paraya, ilişkilere, insanın düşünce yapısına odaklanıyor. Yaşamın ta kendisine hem bilimsel hem de spiritüel olarak yaklaşıyor.

Sayfa: 208

O Kadınlar Melekti

Melek Hemşirenin bu kitabında –düşünemediğiniz, üzerinde durmadığınız- bir hastanenin acilinde her gün görebileceğiniz binlerce kadınlardan birinin sıradan gibi görünen dünyasının derinliklerine dalacaksınız. Üzüntü ve acıyı içinizde hissederken aynı zamanda içten bir şekilde güleceksiniz.

Sayfa: 253

Renkli Çekmeceli Şifonyer

Aile trajedisi ve tarihi acıların iç içe geçtiği “Renkli Çekmeceli Şifonyer” bize, bir yanıyla alev alev yakan diğer yanıyla sarıp sarmalayan eşsiz bir hikâye sunuyor. Göç, kayıplar, diktatörlük, mücadele, evlilik ve yılmazlıkla ilgili “gerçek” bir hikâye…

Sayfa: 158

Umut Hep Var

Umut, her gece gözlerini kapatıp sabah hiçbir şey olmamış gibi yine açmaktır. Umut, her defasında yeni bir gün, her defasında yenidendir, yenilenendir.

Umut hep vardır ve bizimledir.

Sayfa: 104

Doğu'nun Kozmik Efsaneleri

Doğu'nun Kozmik Efsaneleri, kulakları bilgeliğe açık olanlar için söylenmiş bir şarkıdır.

Sayfa: 240

Ben Sevgiyim

Çok satan Ben Yogayım ve Ben İnsanım gibi kitapların yaratıcılarından sevginin tüm çeşitlerini kutsayan bir öykü. Farkındalık ve sağlıklı yaşamı temel alan Ben Sevgiyim okurlara korku, öfke, kırgınlık ya da üzüntü duyduklarında içlerine bakmalarını söylüyor.

Sayfa: 32

Gri Yosun Yanıyor

İzlanda Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından olan Thor Vilhjalmsson, okurları bir yandan İskandinav mitolojisine ait kahramanlarla tanıştırırken, bir yandan da adaletin nasıl sağlanabileceğine dair sorgulamaya davet ediyor.

Sayfa: 464

