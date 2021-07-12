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- Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları
Raflarda yerini alan, haftanın öne çıkan yeni kitapları
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- 12.07.2021 - 09:15
"Ne okusam" diye düşünüyorsanız sziler için yepyeni bir okuma listesi hazırladık. Haftanın yeni çıkan kitaplarına hep birlikte göz atalım.
Keyifli okumalar dileriz...
Yedi Krallık Şövalyesi
Yedi Krallık Şövalyesi, Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçerken George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor.
Sayfa: 336
Hazan
Ayşe Kulin'den yepyeni bir kitap....
Sayfa: 326
Önce Sen Vardın
Canan Tan'dan eni öyküler...
Sayfa: 232
La Fortuna
Anıl Can, La Fortuna’da astrolojiden, nörobilimden, meditasyondan, kuantumdan ve duaların şifalı gücünden yararlanarak aşka, paraya, ilişkilere, insanın düşünce yapısına odaklanıyor. Yaşamın ta kendisine hem bilimsel hem de spiritüel olarak yaklaşıyor.
Sayfa: 208
O Kadınlar Melekti
Melek Hemşirenin bu kitabında –düşünemediğiniz, üzerinde durmadığınız- bir hastanenin acilinde her gün görebileceğiniz binlerce kadınlardan birinin sıradan gibi görünen dünyasının derinliklerine dalacaksınız. Üzüntü ve acıyı içinizde hissederken aynı zamanda içten bir şekilde güleceksiniz.
Sayfa: 253
Renkli Çekmeceli Şifonyer
Aile trajedisi ve tarihi acıların iç içe geçtiği “Renkli Çekmeceli Şifonyer” bize, bir yanıyla alev alev yakan diğer yanıyla sarıp sarmalayan eşsiz bir hikâye sunuyor. Göç, kayıplar, diktatörlük, mücadele, evlilik ve yılmazlıkla ilgili “gerçek” bir hikâye…
Sayfa: 158
Umut Hep Var
Umut, her gece gözlerini kapatıp sabah hiçbir şey olmamış gibi yine açmaktır. Umut, her defasında yeni bir gün, her defasında yenidendir, yenilenendir.
Umut hep vardır ve bizimledir.
Sayfa: 104
Doğu'nun Kozmik Efsaneleri
Doğu'nun Kozmik Efsaneleri, kulakları bilgeliğe açık olanlar için söylenmiş bir şarkıdır.
Sayfa: 240
Ben Sevgiyim
Çok satan Ben Yogayım ve Ben İnsanım gibi kitapların yaratıcılarından sevginin tüm çeşitlerini kutsayan bir öykü. Farkındalık ve sağlıklı yaşamı temel alan Ben Sevgiyim okurlara korku, öfke, kırgınlık ya da üzüntü duyduklarında içlerine bakmalarını söylüyor.
Sayfa: 32
Gri Yosun Yanıyor
İzlanda Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından olan Thor Vilhjalmsson, okurları bir yandan İskandinav mitolojisine ait kahramanlarla tanıştırırken, bir yandan da adaletin nasıl sağlanabileceğine dair sorgulamaya davet ediyor.
Sayfa: 464
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com