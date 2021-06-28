Raflarda yerini alan yeni kitaplar

Kitapseverlerle buluşan yeni çıkan kitapları sizler için derledik.

Bugün pazartesi, haftanın ilk günü... Her hafta olduğu gibi bu hafta da raflarda yerini alan yeni kitapları siz okurlara sunmaktan keyif alıyoruz. Yeni çıkan kitaplardan 10 eserlik bir seçki...

İyi haftalar ve iyi okumalar dileriz...

Canlı Devre - Durmaksızın Değişen Beynin İçyüzü

Kuşağının en iyi bilim anlatıcılarından David Eagleman Canlı Devre’de, en yeni bilimsel araştırmalar ve ilginç vakalar eşliğinde, şu satırları okumakla bile ebediyen değişecek beynimizin içyüzüyle tanıştırıyor bizleri.

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Sayfa: 328

Yaşamak Sakinlik İster

Bu kitap sükûnete verilecek emeğin yol rehberidir işte.

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Sayfa: 216

Dünyalıların Geleceği - İnsanlığın Tarihöncesinin Sonu

Fransız antropolog Marc Augé (1935), École des Hautes Études en Sciences Sociales’te 1985’ten 1995’e kadar araştırma yöneticisi olarak görev yaptı. Gündelik yaşam mekânları üzerine incelemeleriyle tanınır.

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Sayfa: 40

Kırık Bir Kalbi Nasıl Onarırsın





Dr. Guy Winch, Kırık Bir Kalbi Nasıl Onarırsın’da ruh sağlığı alanındaki son dönem araştırma sonuçlarını ve uygulamalarla duygusal acıdan kurtulmanın reçetesini ve umudunu sunuyor, hızlıca iyileşmenin ve devam edebilmenin yollarını anlatıyor.

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Sayfa: 112

Hayat Denen Kartopu: İş Dünyasına Mektuplar

Bu mektuplarda Buffett stratejilerini ve genel ekonomik gelişmelerle ilgili düşüncelerini anekdotlar ve ilginç aforizmalar kullanarak gerçeğe uygun ve anlaşılır şekilde ortaklarına aktarıyor.

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Sayfa: 496

Ayrışma

Ontoloji, epistemoloji, etik, estetik, politika, linguistik, mantık ve dil felsefesi gibi “zorlu konuları”, yani hemen hemen herşeyi, son derece özgün, yaratıcı ve kavrayıcı bir şekilde ele almaktadır.

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Sayfa: 396

Vakıf İleri

Psikotarih biliminin yaratıcısı Hari Seldon, engin Galaktik İmparatorluk çöküşün eşiğindeyken zamanla yarışarak devrimci kuramını geliştirip yıldızların arasında insanlık için bir yer sağlamaya çalışıyordu. Ve Seldon’ı kontrol eden hem psikotarih hem de tüm galaksinin geleceğini kontrol edebilecekti.

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Sayfa: 488

Bana Sonunu Söyle

Valeria Luiselli’den zamanımızın yıkıcı hakikatlerine dair kısa ve çarpıcı bir metin: Bana Sonunu Söyle. Çağdaş edebiyatın parlak kalemi Luiselli, bu kitapta Meksika’dan ABD’ye giriş yapan göçmen çocukların hakiki öyküsünü anlatıyor.

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Sayfa: 104

Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever





Çok satan “Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir”, “Kararı Ben Veririm” ve “Süt Lekesi “ kitaplarının yazarı Uzman Psikolog Esra Ezmeci, bu kez kadın erkek ilişkilerinin doğasını ve dinamiklerini enine boyuna yatırıyor masaya. Sunduğu basit ve etkili önermelerle kadın erkek ilişkilerinde yaşanan kısırdöngüleri kırmak hiç de zor değil...

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Sayfa: 296

Gerçekten İstiyor Musun?





Mutsuzluğunu, yoğunluğunu, çaresizliğini ve yalnızlığını bahane ederek bir köşede oturuyor, her birinin sana kendiliğinden gelmesini mi bekliyorsun?Gerçekleşmeyen isteklerin yüzünden kendini daha mutsuz ve daha ümitsiz mi hissediyorsun?

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Sayfa: 488

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com