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    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Kitapseverlerle buluşan yeni çıkan kitapları sizler için derledik.
    • Özel İçerik
    • 28.06.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 10:18
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    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Bugün pazartesi, haftanın ilk günü... Her hafta olduğu gibi bu hafta da raflarda yerini alan yeni kitapları siz okurlara sunmaktan keyif alıyoruz.  Yeni çıkan kitaplardan 10 eserlik bir seçki...

    İyi haftalar ve iyi okumalar dileriz...

    Canlı Devre - Durmaksızın Değişen Beynin İçyüzü

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #1

    Kuşağının en iyi bilim anlatıcılarından David Eagleman Canlı Devre’de, en yeni bilimsel araştırmalar ve ilginç vakalar eşliğinde, şu satırları okumakla bile ebediyen değişecek beynimizin içyüzüyle tanıştırıyor bizleri.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 328

    Yaşamak Sakinlik İster

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #2

    Bu kitap sükûnete verilecek emeğin yol rehberidir işte.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 216

    Dünyalıların Geleceği - İnsanlığın Tarihöncesinin Sonu

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #3

    Fransız antropolog Marc Augé (1935), École des Hautes Études en Sciences Sociales’te 1985’ten 1995’e kadar araştırma yöneticisi olarak görev yaptı. Gündelik yaşam mekânları üzerine incelemeleriyle tanınır.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 40

    Kırık Bir Kalbi Nasıl Onarırsın

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #4

    Dr. Guy Winch, Kırık Bir Kalbi Nasıl Onarırsın’da ruh sağlığı alanındaki son dönem araştırma sonuçlarını ve uygulamalarla duygusal acıdan kurtulmanın reçetesini ve umudunu sunuyor, hızlıca iyileşmenin ve devam edebilmenin yollarını anlatıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 112

    Hayat Denen Kartopu: İş Dünyasına Mektuplar

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #5

    Bu mektuplarda Buffett stratejilerini ve genel ekonomik gelişmelerle ilgili düşüncelerini anekdotlar ve ilginç aforizmalar kullanarak gerçeğe uygun ve anlaşılır şekilde ortaklarına aktarıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 496

    Ayrışma

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #6

    Ontoloji, epistemoloji, etik, estetik, politika, linguistik, mantık ve dil felsefesi gibi “zorlu konuları”, yani hemen hemen herşeyi, son derece özgün, yaratıcı ve kavrayıcı bir şekilde ele almaktadır.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 396

    Vakıf İleri

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #7

    Psikotarih biliminin yaratıcısı Hari Seldon, engin Galaktik İmparatorluk çöküşün eşiğindeyken zamanla yarışarak devrimci kuramını geliştirip yıldızların arasında insanlık için bir yer sağlamaya çalışıyordu. Ve Seldon’ı kontrol eden hem psikotarih hem de tüm galaksinin geleceğini kontrol edebilecekti.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 488

    Bana Sonunu Söyle

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #8

    Valeria Luiselli’den zamanımızın yıkıcı hakikatlerine dair kısa ve çarpıcı bir metin: Bana Sonunu Söyle. Çağdaş edebiyatın parlak kalemi Luiselli, bu kitapta Meksika’dan ABD’ye giriş yapan göçmen çocukların hakiki öyküsünü anlatıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 104

    Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #9

    Çok satan “Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir”, “Kararı Ben Veririm” ve “Süt Lekesi “ kitaplarının yazarı Uzman Psikolog Esra Ezmeci, bu kez kadın erkek ilişkilerinin doğasını ve dinamiklerini enine boyuna yatırıyor masaya. Sunduğu basit ve etkili önermelerle kadın erkek ilişkilerinde yaşanan kısırdöngüleri kırmak hiç de zor değil...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 296

    Gerçekten İstiyor Musun?

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #10

    Mutsuzluğunu, yoğunluğunu, çaresizliğini ve yalnızlığını bahane ederek bir köşede oturuyor, her birinin sana kendiliğinden gelmesini mi bekliyorsun?Gerçekleşmeyen isteklerin yüzünden kendini daha mutsuz ve daha ümitsiz mi hissediyorsun?

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 488

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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