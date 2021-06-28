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Raflarda yerini alan yeni kitaplar
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- 28.06.2021 - 10:03
- Güncelleme : 28.06.2021 - 10:18
Bugün pazartesi, haftanın ilk günü... Her hafta olduğu gibi bu hafta da raflarda yerini alan yeni kitapları siz okurlara sunmaktan keyif alıyoruz. Yeni çıkan kitaplardan 10 eserlik bir seçki...
İyi haftalar ve iyi okumalar dileriz...
Canlı Devre - Durmaksızın Değişen Beynin İçyüzü
Kuşağının en iyi bilim anlatıcılarından David Eagleman Canlı Devre’de, en yeni bilimsel araştırmalar ve ilginç vakalar eşliğinde, şu satırları okumakla bile ebediyen değişecek beynimizin içyüzüyle tanıştırıyor bizleri.
Sayfa: 328
Yaşamak Sakinlik İster
Bu kitap sükûnete verilecek emeğin yol rehberidir işte.
Sayfa: 216
Dünyalıların Geleceği - İnsanlığın Tarihöncesinin Sonu
Fransız antropolog Marc Augé (1935), École des Hautes Études en Sciences Sociales’te 1985’ten 1995’e kadar araştırma yöneticisi olarak görev yaptı. Gündelik yaşam mekânları üzerine incelemeleriyle tanınır.
Sayfa: 40
Kırık Bir Kalbi Nasıl Onarırsın
Dr. Guy Winch, Kırık Bir Kalbi Nasıl Onarırsın’da ruh sağlığı alanındaki son dönem araştırma sonuçlarını ve uygulamalarla duygusal acıdan kurtulmanın reçetesini ve umudunu sunuyor, hızlıca iyileşmenin ve devam edebilmenin yollarını anlatıyor.
Sayfa: 112
Hayat Denen Kartopu: İş Dünyasına Mektuplar
Bu mektuplarda Buffett stratejilerini ve genel ekonomik gelişmelerle ilgili düşüncelerini anekdotlar ve ilginç aforizmalar kullanarak gerçeğe uygun ve anlaşılır şekilde ortaklarına aktarıyor.
Sayfa: 496
Ayrışma
Ontoloji, epistemoloji, etik, estetik, politika, linguistik, mantık ve dil felsefesi gibi “zorlu konuları”, yani hemen hemen herşeyi, son derece özgün, yaratıcı ve kavrayıcı bir şekilde ele almaktadır.
Sayfa: 396
Vakıf İleri
Psikotarih biliminin yaratıcısı Hari Seldon, engin Galaktik İmparatorluk çöküşün eşiğindeyken zamanla yarışarak devrimci kuramını geliştirip yıldızların arasında insanlık için bir yer sağlamaya çalışıyordu. Ve Seldon’ı kontrol eden hem psikotarih hem de tüm galaksinin geleceğini kontrol edebilecekti.
Sayfa: 488
Bana Sonunu Söyle
Valeria Luiselli’den zamanımızın yıkıcı hakikatlerine dair kısa ve çarpıcı bir metin: Bana Sonunu Söyle. Çağdaş edebiyatın parlak kalemi Luiselli, bu kitapta Meksika’dan ABD’ye giriş yapan göçmen çocukların hakiki öyküsünü anlatıyor.
Sayfa: 104
Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever
Çok satan “Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir”, “Kararı Ben Veririm” ve “Süt Lekesi “ kitaplarının yazarı Uzman Psikolog Esra Ezmeci, bu kez kadın erkek ilişkilerinin doğasını ve dinamiklerini enine boyuna yatırıyor masaya. Sunduğu basit ve etkili önermelerle kadın erkek ilişkilerinde yaşanan kısırdöngüleri kırmak hiç de zor değil...
Sayfa: 296
Gerçekten İstiyor Musun?
Mutsuzluğunu, yoğunluğunu, çaresizliğini ve yalnızlığını bahane ederek bir köşede oturuyor, her birinin sana kendiliğinden gelmesini mi bekliyorsun?Gerçekleşmeyen isteklerin yüzünden kendini daha mutsuz ve daha ümitsiz mi hissediyorsun?
Sayfa: 488
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com