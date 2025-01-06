Rami Kütüphanesi 2 yılda 6 milyondan fazla kitapseveri ağırladı

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmaları sonucunda 2 yıl önce hizmete açılan Rami Kütüphanesi, her yaştan çok sayıda kitapseverin uğrak yerlerinden biri oldu.

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, yaptığı açıklamada, 13 Ocak 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan kütüphanede, 2 yıllık süre zarfında milyonlarca kişiyi misafir etiklerini söyledi.

Çelik, ocak itibariyle Rami Kütüphanesi'nin artık 2 yaşına girdiğini belirterek, "2023 yılında 2,5 milyonun üzerinde ziyaretçimiz olmuştu. 2024 yılında 2 yıllık verilere baktığımızda 6 milyon 44 bin ziyaretçi Rami Kütüphanesi'ne geldi, gördü ziyaret etti ve çeşitli programlarından faydalandı." dedi.

Birçok etkinliğe de ev sahibi olarak kapılarını açtıklarını kaydeden Çelik,

"BİR DİZİ ETKİNLİK YAPTIK"

"1. Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı'ndan tutun çocuk şenliklerine, bilim şenliklerine, çeşitli atölyelere kadar bir dizi etkinlikler yaptık. Bunların toplam sayısı 5 bin 60 etkinlik. 2024 Ocak ayı itibariyle bu etkinliklere katılan kişi sayısı da 1 milyon 108 sekiz bin olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

RAMİ KÜTÜPHANESİ

Geçmişi 18. yüzyıl ortalarına kadar uzanan ve tarihi boyunca farklı amaçlarla kullanılan Rami Kışlası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmaları sonucunda Rami Kütüphanesi olarak hizmete açıldı.

Eyüpsultan ilçesindeki Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan yapı, 36 bin metrekare kapalı, 51 bin metrekare yeşil alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesiyle "İstanbul'un en büyük kütüphanesi" oldu.

Rami kütüphanesi, bebek, çocuk, gençlik, yetişkin, ihtisas kütüphaneleri, okuma ve ders çalışma salonlarının yanı sıra geniş yeşil alanıyla da İstanbul'a nefes aldıran buluşma alanı olarak tasarlandı.

Otobüs, minibüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilen kütüphanenin hemen yanında da aracıyla gelmek isteyenler için otopark mevcut.