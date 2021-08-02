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    Rus müsteşar Aleksandr Sotniçenko, Ataol Behramoğlu kitaplığına hayran kaldı

    Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Ataol Behramoğlu kitaplığı, Rusya Federasyonu Müsteşarı tarafından ziyaret edildi.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 16:01
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    Rus müsteşar Aleksandr Sotniçenko, Ataol Behramoğlu kitaplığına hayran kaldı

    Eskişehir Rus Dili Derneği’nin (ERUDİL) açılışına katılmak için Eskişehir’e gelen Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Odunpazarı Belediyesi tarafından 265 yıllık Yağcızade Konağı’nın restore edilmesi ile oluşturulan Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nı gezdi.

    Gördükleri karşısında adeta büyülenen Sotniçenko, Rus dili konusunda Odunpazarı Belediyesi’ne desteğe hazır olduklarını kaydetti.

    Rus müsteşar Aleksandr Sotniçenko, Ataol Behramoğlu kitaplığına hayran kaldı #1

    Rus müsteşar Aleksandr Sotniçenko, Ataol Behramoğlu kitaplığına hayran kaldı #2

    DESTEK SÖZÜ

    Kitaplıkta dünyada nadir bulunan Rusça kitaplar yer alıyor. Bu kitapları inceleyen Sotniçenko, anı defterine düşüncelerini yazarak imzaladı. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Sotniçenko, Ataol Behramoğlu ile de telefon görüşmesi yaparak, böyle bir eseri Eskişehir’e kazandırdıkları için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Behramoğlu’na teşekkür etti.

    Rus Dili konusunda Odunpazarı Belediyesi ile iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Sotniçenko, her türlü desteğe açık olduklarını da vurguladı.

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