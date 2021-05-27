Sahte entelektüelizm ve kitap okuyor gibi yapmak

Sahte entelektüelizm ve kitap okuyor gibi yapmak

Kitap okuyormuş gibi yapmak, sürekli aynı sayfaya göz gezdiren kişiler size de tanıdık geliyor mu? Sosyal medyanın yangınlaşmasıyla birlikte sahte okuyucular da fazlalaştı.

Özellikle sosyal medyada oluşturulan kitap profillerinin ve görsellerle süslenmiş kitap fotoğraflarının yayılmasının ardından, kitaplarla ilgili konuşmalarda en çok gündeme oturan konulardan biri haline geldi: "Okuyor mu, okumuş gibi mi yapıyor?" sorusu...

Kahvelerle, çeşitli objelerle, kedilerle, köpeklerle vb bir çok şeyle süslenen bazı kitap resimlerinin sadece takipçi arttırmak için yayınlandığı, beğenenlerin çoğunluğunun ise kitaba, kitap yorumuna değil görselliğe bakıp beğeniyor olması kitap paylaşanlara şüpheyle bakılmasına yol açtı.

Bunlardan bahsederken yeni çıkan yazarlarla anlaşıp sadece kitabın reklamını yapmak için, okudum, bayıldım diyenleri de unutmamak lazım.

İNTERNETİN ETKİSİ

İnternet üzerinden her türlü kitap hakkında bilgiye, kitap özetlerine ve kitaplardan yapılan alıntılara çok rahat ulaşılabilmesi, okuyormuş gibi yapmayı kolaylaştıran etkenlerin en başında geliyor.

"MAKSAT YORUM OLSUN"

Özellikle popüler olan kitapların konusunu öğrenip, yazarları hakkında bir iki bilgiye ulaşıldıktan sonra arkadaş ortamlarında "evet, okumuştum, muhteşem bir kitaptı" ya da "çok karışıktı hiçbir şey anlamadım" vb sözlerin kurulması hiç de zor değil.





SAHTE OKUYUCULAR...

Bu açıdan bakıldığında, doğru ya da yanlış, sahte profillerin ve sahte okuyucularında farkında olmadan birilerini kitap okumaya yönlendirdiği su götürmez bir gerçekliktir.

Ancak onlar gerçek okurun aldığı keyfi, paylaşmanın verdiği mutluluğu hissederler mi? Orası tartışılır.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com