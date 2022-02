Sarah Jio: Türk okurlarımla çok iyi anlaşıyoruz

Çok satan yazarlardan Sarah Jio, yeni kitabını anlattı. Jio, ayrıca Türk okurlarıyla çok iyi anlaştığını söyledi.

Sarah io, ilk kez yeni kitabını anlattı, Benan Kepsutlu ile aşka dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Çok duygusal bir yapıya sahip olduğunu ve bu nedenle Türk okurlarla çok iyi anlaştığını söyleyen yazar, "Belki de bu yüzden Türkiye’de doğmalıydım" dedi.

New York Times ve USA Today listelerinde 1 numarada yer alan Sarah Jio, bütün dünyada aynı anda ön satışa çıkan ve Epsilon Yayınevi tarafından yayınlanan son kitabı Londra’dan Sevgilerle'yi ilk ke canlı yayınında anlattı.

Sarah Jio’nun gazeteci ve yazar Benan Kepsutlu ile aşk üzerine sohbet ettiği ve yeni kitabı ile ilgili merak edilenleri yanıtladığı Aşk’a Dair Her Şey canlı yayını, 14 Şubat Pazartesi günü Instagram hesabından yayınlandı.

Lansman niteliği taşıyan etkinlikte Kepsutlu ile video konferans aracılığıyla aşka ve yeni kitabına ilişkin röportaj yapan Jio, kitabı hakkında bilinmeyenleri paylaşırken, Türk okurlarından gelen soruları da yanıtladı.

"TÜRK OKURLARIMLA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Kitaplarının yazım sürecinin farklılık gösterdiğini belirten Sarah Jio, "Bazen çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor her şey, bazen ise beklemek gerekiyor. İyi bir gözlemciyim, hayatım araştırma ile geçiyor. Bir yere gittiğimde etrafımı, hikayeleri gözlemliyorum. Böylece yeni eserler ortaya çıkıyor. Kendimi fazlasıyla eleştiren biriyim. Ne zaman kendi kitaplarımı okumaya kalksam, ‘bunun yerine böyle daha iyi bir ifade edebilirdim’ diyorum. Hemen her kitabımı yazdıktan sonra ağlıyorum. Çok duygusalım. Bu nedenle Türk okurlarla çok iyi anlaşılıyoruz. Belki de bu yüzden Türkiye’de doğmalıydım. 7 yaşında kısa hikayeler yazmaya başladım. Hayatımı bu yönde gitmesi için planlamadım ama şu an bu noktadayım. Karakterleriniz okuyuculara ulaştırmak için çok çabalamak gerekiyor. Çok çabaladım ve şimdi buradayım. Eserlerimde geçmişte yaşama hissiyatını verebilmem, çocukluğumdan gelen bir durum. Annemle o döneme ait müzikleri dinler, filmleri izlerdik. Tarihe de meraklıydı. Bu kadar hissederek yazmamın sebebi de bu yaşadıklarım aslında" dedi.

"HAYATIMDA GÜZEL OLAN HER ŞEYE ODAKLANIYORUM"

Özel hayatından da bahseden Jio, "Eşim romantik biri. İkimiz de birbirimize iltifat etmekten hoşlanıyoruz. Kendisi romantik yemekler hazırlamayı seviyor. Hayatımda güzel olan, olumlu olan şeylere odaklanıyorum. Çiçekleri çok seviyorum. Burada da annemle babam ön plana çıkıyor. Annem bahçe ile ilgiliydi, babam da bitkileri çok severdi. Her şey aileden geliyor. Ben de oğluma tüm çiçekleri, bitkileri öğretmeye çalışıyorum. Aileden gelen öğretilerin ışığı ya da yansıması diyebiliriz" dedi.





"TÜRKİYE'YE GELMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Sarah Jio, Türkiye’ye gelmeyi çok istediğini söyledi ve ekledi: "Pandemi sürecine denk geldiği için gelemedim. En kısa sürede gelmeyi düşünüyorum. Önceliklerim arasında ise tabii ki okuyucularımla buluşmak var."





Sayfa: 384

LONDRA'DAN SEVGİLERLE

Romantik edebiyatın popüler ismi Sarah Jio’nun yeni romanı Londra’dan Sevgilerle, tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de de kitapseverlerle buluştu. Yazdığı kitaplar dünya genelinde milyonlarca satan Jio; yeni romanında Londra’nın pastel renkli sokaklarından aşka, aileye ve bağışlamaya dair, umut dolu, sıcacık bir hikâye anlatıyor.