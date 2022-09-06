Sarah Jio’nun çok sevilen romantik romanı: Agapi Ölümsüz Aşk

New York Times çok satanlar listesinin gediklilerinden Sarah Jio’nun çok sevilen romanı Agapi Ölümsüz Aşk...

Türkiye’nin en çok okunan yabancı yazarlarından biri olan, romantik edebiyatın popüler ismi Jio, sıcak ve samimi anlatımıyla aşkın hiç kaybolmayan ve engel tanımayan altı farklı türünü tahmin edilmesi imkânsız sonlarla kalplere kazıyor.

Agapi Ölümsüz Aşk, yaşadıkları zorluklara rağmen hayatın her alanında var olan güçlü kadın karakterlerin hikâyeleri kalplerinizi ısıtacak…

Kitaptan...

Bir kar fırtınası sırasında dünyaya gelen Jane, 29 yaşına kadar fark etmediği ender bir yeteneğe sahiptir: Gerçek aşkı görme yeteneği. Zor bir çocukluk geçiren, yalnız ve umutsuz bir romantik olan Jane, bir gün gizemli bir kadından bir mesaj alır. 30. doğum gününe kadar gün batımından önce aşkın altı türünü tanımlamalı ve tanımalıdır, aksi takdirde hayatının bundan sonrasında korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır.

Tutkuyla yaşanan aşk Eros, oyun gibi yaşanan aşk Ludus, arkadaşlıktan doğan aşk Storge, aklın yönettiği aşk Pragma, iniş çıkışlarla dolu aşk Mania ve koşulsuz aşk Agapi…