Sen ne dedin, o ne dedi: Diyalog Yazma Sanatı

Sen ne dedin, o ne dedi: Diyalog Yazma Sanatı

Mark Axelrod kült filmlerin işleyen diyaloglarını mercek altına alıyor ve etkili diyaloglar yaratmanın tüm ipuçlarını kendine has yöntemiyle paylaşıyor.

Önermeniz, karakterleriniz, tretmanınız hazır. Kahvenizi aldınız, masanın başına geçtiniz, bilgisayarınızı açtınız. İlk sekansı yazmaya koyuldunuz. Dış, gece, kadın ve adam. Tüm aksiyon zihninizde, olanca haliyle döktünüz beyaz sayfanın parıldayan sularına. Cümleyi bitirdiniz, noktayı koydunuz. Ve başlangıca, söze döndünüz.

Kadın, adama ne diyecek? Söylemesi gerekenleri seçerken hangi kelimeleri kullanacak? İzleyiciyi ekrana bağlayacak o diyalog nasıl kurulacak ve daha da önemlisi bu diyalog hikâyeyi nasıl ilerletecek?

Oyuncak Hikâyesi, Yurttaş Kane, Thelma ve Louise, Kazablanka, Amerikan Güzeli, Sunset Bulvarı, Jules ve Jim, Can Dostum, Çin Mahallesi, Annie Hall. Bu filmlerden en az birini izlediyseniz bu kapağın altında sizi ilgilendiren meseleler var demektir.

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DİYALOG YAZMA SANATI

Çünkü bu kitap senaryo yazmak isteyenler, sinema okuyanlar, deneyimli yazarlar, film uzmanları kısacası hikâyenin bütünleştirici gücüne ve sihrine inanan herkes için. Diyalog Yazma Sanatı, en başarılı Hollywood senaryolarını odağına alarak diyaloğu görsel sanatın karşısında değil, onunla işleyen bir taktik unsur olarak inceliyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com