Seray Şahinler'den Orhan Veli kitabı

Yazar Seray Şahinler, hayranı olduğu şair Orhan Veli hakkındaki bütün bilinmeyenleri Ağabeyim Orhan Veli adlı biyografi kitabında anlatıyor.

"Dünyalar vardır, düşünemezsiniz” diyordu otuz altı yıllık kısacık ömrüne dünyaları sığdıran Orhan Veli...

Ölümünün üzerinden onlarca sene geçmesine karşın bugün dizeleri en çok bilinen şairlerden.

ORHAN VELİ YOLCULUĞU

Gazeteci Seray Şahinler, hayatı boyunca ağabeyine kardeşlikten öte yoldaşlık, dostluk, sırdaşlık etmiş Füruzan Yolyapan’ın tanıklığıyla çıktığı benzersiz yolculukta, usta şairin ilk şiirlerine, aile ilişkilerine, bilinmeyen meraklarına, yazar ve şairlerle atışmalarına, omuz omuza verdiği dostlarıyla sürdürdüğü yaşam mücadelesine, maddi sıkıntılara rağmen büyük bir dirençle hayata tutunduğu yalnız zamanlarına, kitaplarına, Yaprak yıllarına ışık tutarak olağanüstü bir Orhan Veli portresi sunuyor.

OTUZ ALTI YILA NELER SIĞDIRILIR

Otuz altı yıla neler sığdırılır? sorusunun cevabını yaşadıklarıyla ve engin hayal dünyasıyla verir Orhan Veli. Onun gücü naifliğinde, iddiası iddiasızlığında ve derinliği sadeliğinde gizlidir.

Son güne dek hayatını dolu dolu yaşamış, kendi deyimiyle istediği her şeyi yapmış ve hiçbir şeyden pişman olmamıştır.





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"ORHAN ABİMİN ÖLÜMÜ BENİ ÇOK ACITTI"

Füruzan Yolyapan ,"Annemi, babamı, Adnan Ağabeyimi, eşimi, arkadaşlarımı kaybettim. Ama hiçbiri Orhan Ağabeyimin ölümü kadar şu kalbimi acıtmadı…”

Seray Şahinler Orhan Veli biyografisinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

"HER ZAMAN SEVGİM, SAYGIM VARDI"

Şahiner; "Orhan Veli’ye ilgim ve sevgim her zaman vardı. Hatta bu sevgi ilkokul sıralarında başladı diyebilirim… Fakat Ağabeyim Orhan Veli’nin altyapısını oluşturacak süreç 2012 yılında başladı. Orhan Veli’nin kendi sesinden şiirlerini okuduğu ses kayıtları yayımlanmıştı. Kayıtları dinler dinlemez çok etkilendim, çünkü hepimizin bildiği ve çok sevdiği şiirleri Orhan Veli’den dinlemek çok büyük şanstı. Kaydı açtığınız anda Orhan Veli’yi tüm canlılığıyla hissediyordunuz."





Seray Şahinler ve Orhan Veli'nin kardeşi Füruzan Yolyapan

"KIZ KARDEŞİYLE HAZIRLADIK"

"Bu kayıtların kız kardeşi Füruzan Yolyapan hanımefendinin izniyle yayınlandığını öğrendim ve hemen kendisine ulaştım. Kayıtların perde arkasına odaklanan bir söyleşi yaptık. Akabinde belli zamanlarda Füruzan Hanım’ı ziyarete gittim; Orhan Veli’ye ve Kanık ailesine dair uzun sohbetler ettik. Bu anıların kayıt altına alınması gerektiğini düşündüm; kitap fikri bu düşünce doğrultusunda oluştu."

"ŞAİRİN HAYATINA IŞIK TUTACAK KİTAP"

"Orhan Veli’nin kısacık ama çok şey söyleyen 36 yıllık yaşamına ışık tutacak bir kitap yapmaya karar verdik… Böylece benim için uzun bir araştırma süreci başladı. Orhan Veli’nin ilk şiirlerinin yayımlandığı döneme, o yıllarda Garip şiirinin nasıl yankılandığına, Orhan Veli’nin destekçilerine, eleştirmenlerine, kitaplarına ve aşklarına uzanan bir araştırmaydı bu."

ORHAN VELİ FELSEFESİ

Seray Şahinler devamla; "Orhan Veli bugün şiirleri en çok bilinen şairlerin başında geliyor. Türk şiirinde geleneksel kalıpları kırmış ve belki bugün dahi yapılması çok zor bir şeyi yapmış ve zorlu bir dönemde yaptıklarını kabul ettirmiştir. Onun hem içerik hem üslupta yaptığı devrim, edebiyatın tüm damarlarına sirayet etti. Bugün bence birçok üretim, Orhan Veli’nin felsefesi doğrultusunda yapılıyor." fadelerini kullandı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com