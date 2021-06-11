Sesli kitap dinleyenlerin sayısı yüzde 76 arttı

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi süreci teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini daha da artırdı. Bu vesileyle sesli kitap dinleyenlerin sayısında artış var.

İş yapış şeklimizden sosyalleşmeye kadar her alanda odak noktamız olan teknoloji şimdilerde kitap okuma alışkanlıklarını da değiştirdi. ‘‘Kitap dinleme’’ kavramını ortaya çıkaran sesli kitap platformları sayesinde kitap dinleyenlerin oranı yüzde 76 arttı.

Teknolojinin hızına yetişmek oldukça zor. Her geçen gün hayatımızdaki yeri daha da artan teknoloji kitapla bir araya gelerek sesli kitap platformlarının ortaya çıkmasını sağladı.

BÜYÜYEN BİR SEKTÖR

Her geçen gün dinleyici kitlesi daha da artan sesli kitap platformları büyüyen bir sektör haline geldi.

Zengin arşivi sayesinde Türkiye pazarına girdiği günden bu yana kitap tutkunlarının büyük bir merakla takip ettiği Audioteka’nın artan dinlenme oranlarına katkısı oldukça fazla.

Her zevke hitap eden kitaplardan oluşan zengin arşiviyle Türkiye’deki kitap dinleme oranını daha da yukarıya taşımak isteyen Audioteka, iş birliklerine ve kampanyalarına devam ediyor.

"PANDEMİNİN BÜYÜK ETKİSİ OLSU"

Sesli kitap altın yılını yaşıyor Spor yaparken, yemek yaparken, yürürken ya da herhangi bir işle uğraşırken diğer yandan kitap dinleme ayrıcalığı sunan sesli kitaplara olan talep her geçen gün daha da artıyor. Audioteka Ürün Yöneticisi Hande Saygılı; "Özellikle pandemi sürecinde büyük bir ilgiyle karşılaştık. Dinlenme sürelerimiz yüzde 45 oranında arttı. 2021 yılının ikinci çeyreği henüz bitmemiş olmasına rağmen 2021’in ilk çeyreğine göre kullanıcı sayısında yüzde 67 artış mevcut. Tüm bu gelişmeler hem kitaba olan ilginin artması hem de sektörün her yıl gözle görülür oranda büyük bir gelişim göstermesi açısından mutluluk verici" dedi.