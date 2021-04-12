Simone de Beauvoir’ın yazma stili

Fransız yazar, filozof Simone de Beauvoir, yıllar önce verdiği demeci okuduğumuzda kitaplarını genellikle sabah yazdığını öğreniyoruz.

Fransız yazar ve aktivist Simone de Beauvoir yaşadığı dönemde pek çok kesimi etkilemeyi balarmıştır. Yazdığı kitap ve yazılarla toplumun büyük kısmı tarafından değer gördü ve sevildi.

Yazarın yıllar önce verdiği bir demecinde genellikle sabah kalkıp yazdığını ve ondan sonra bir şey yapmadığını belirtiyor. Her yazarın kendine göre bir yazma biçimi vardır elbette. Ama yazarların çoğunlukla sabah kalkıp yazmaları bilinen bir gerçek.

"GÜNE TELAŞLA BAŞLARIM"

"Genellikle güne telaş içinde başlarım, günün ilk saatlerini pek sevmem. İlk olarak çay içerim, ardından saat on gibi çalışmaya başlarım ve saat bire kadar çalışırım. Sonra arkadaşlarımla görüşürüm, saat beş gibi yeniden çalışmaya dönerim ve saat dokuza kadar çalışmaya devam ederim."

"ÇALIŞMAK BENİM İÇİN ZEVK"

"Öğleden sonraları ilerlemede en ufak bir zorluk yaşamam. Şimdi de siz gittikten sonra bir şeyler okuyacağım ya da alışverişe gideceğim. Genelde çalışmanın benim için bir zevk olduğunu söyleyebilirim."





Simone de Beauvoir

OKUMALAR VE DÜZELTMELER

"Eğer çalışma iyi gidiyorsa, on beş dakikamı ya da yarım saatimi bir gün önce yazdıklarımı okumaya ayırırım ve ufak düzeltmeler yaparım. Sonra kaldığım yerden devam ederim. İlerleme kaydetmek için yazdıklarımı okumak zorundayım."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com