Stratejik düşünme ve akıllı kararlar üzerine kapsamlı bir kılavuz

Haber Merkezi

Eser, düşünme sürecini anlamak, zihin hatalarından kurtulmak ve stratejik karar alma yeteneğini geliştirmek isteyen herkes için rehber niteliğinde.

Orijinal adı Intelligent Thinking olan bu kitap, beynin düşünme mekanizmasından bilişsel yanlılıklara, karar verme süreçlerinden stratejik düşünme modellerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor.

Bathla, okuyuculara en yaygın zihinsel tuzakları ve bunlardan nasıl kurtulabileceklerini gösterirken, tarihteki büyük düşünürlerin kullandığı en etkili teknikleri pratik örneklerle anlatıyor.

Her gün binlerce düşünce zihnimizden akıp gidiyor. Ama hangileri gerçekten bizim kontrolümüzde?

Düşünme tarzımızı değiştirebilir miyiz? Başarılı insanların zihinsel stratejilerini biz de kullanabilir miyiz?

Som Bathla, Akıllı Kararlar İçin Stratejik Düşünme Yöntemleri kitabında, düşünce hatalarımızı nasıl fark edebileceğimizi

ve zihnimizi nasıl daha verimli kullanabileceğimizi anlatıyor. Bu kitap, etkili kararlar almanızı sağlayacak bilimsel yöntemleri ve pratik teknikleri adım adım sunuyor:

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ZİHİNSEL ENGELLERİ AŞMANIN YOLLARI

Düşünme kaslarınızı güçlendirebilir misiniz? Zihinsel engelleri aşmanın yolları nelerdir?IQ’nuz gerçekten başarınızı belirler mi? Albert Einstein, Elon Musk ve Warren Buffet gibi dâhiler nasıl düşünüyor?

Eğer zihninizi daha etkili kullanmak, düşünme yeteneklerinizi geliştirmek ve fark yaratmak istiyorsanız, şimdi başlamanın tam zamanı...

STRATEJİK DÜŞÜNMEK NEDİR

Stratejik düşünme; durumları analiz etme, fırsatları belirleme ve hedeflere ulaşmak için uzun vadeli planlar geliştirme yeteneğidir. Liderler, karar vericiler ve sonuçlarını optimize etmek isteyen herkes için kritik bir beceridir. Büyük resmi anlamadan da bu planları yapamazsınız. Bir adım geri atın ve bir durumun daha geniş bağlamını analiz edin.