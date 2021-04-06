Susanna Tamaro yeni kitabında bizi düşünmeye davet ediyor

Susanna Tamaro bu romanında insanlığın en temel hediyeleri ve kaygıları hakkında birlikte düşünmeye çağırıyor.

Denizlerin, rüzgârların ve yağmurların bir araya getirdiği; zamanın savurduğu ve birleştirdiği iki insan: biri denizlere âşık, düzenli bir hayata sahip, sakin Andrea; ötekisi dağlara tutkun, hayata ve dünyaya karşı merakını hiç kaybetmemiş, yüksek idealler ve mükemmeliyet arayışındaki Edith.

GÜVENLİ LİMANA SIĞINMAK

Andrea mükemmel hayat bozyapındaki eksik parçacığın huzursuzluğuyla kavrulur, Edith ise fırtınalı bir denizle cebelleşirken güvenli bir limana sığınma fikrini ısrarla reddeder.

Sayfa: 216

HAYATIN ŞAŞIRTICILIĞI

Gelgelelim hayatın her zamanki şaşırtıcılığıyla bir araya getirdiği bu iki insan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Susanna Tamaro

HAYAT NEDİR...

Zira hayat zaten bazen sakin okyanuslara açılmak, rüzgâra direnmek ya da kimi zaman onunla beraber esmeye karar vermek, bir kasırgada çalkalanmak, bazen sisi bir örtü gibi üzerine örtmek, suya tutsak kalmak veya yollarda ruhundaki düğümleri çözmek değil midir?

Ergül Tosun

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