- Haberler
- Kitap Haberleri
- Susanna Tamaro yeni kitabında bizi düşünmeye davet ediyor
Susanna Tamaro yeni kitabında bizi düşünmeye davet ediyor
- Özel İçerik
- 06.04.2021 - 15:18
- Güncelleme : 06.04.2021 - 15:38
Denizlerin, rüzgârların ve yağmurların bir araya getirdiği; zamanın savurduğu ve birleştirdiği iki insan: biri denizlere âşık, düzenli bir hayata sahip, sakin Andrea; ötekisi dağlara tutkun, hayata ve dünyaya karşı merakını hiç kaybetmemiş, yüksek idealler ve mükemmeliyet arayışındaki Edith.
GÜVENLİ LİMANA SIĞINMAK
Andrea mükemmel hayat bozyapındaki eksik parçacığın huzursuzluğuyla kavrulur, Edith ise fırtınalı bir denizle cebelleşirken güvenli bir limana sığınma fikrini ısrarla reddeder.
Satın almak için tıklayın:
Sayfa: 216
HAYATIN ŞAŞIRTICILIĞI
Gelgelelim hayatın her zamanki şaşırtıcılığıyla bir araya getirdiği bu iki insan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Susanna Tamaro
HAYAT NEDİR...
Zira hayat zaten bazen sakin okyanuslara açılmak, rüzgâra direnmek ya da kimi zaman onunla beraber esmeye karar vermek, bir kasırgada çalkalanmak, bazen sisi bir örtü gibi üzerine örtmek, suya tutsak kalmak veya yollarda ruhundaki düğümleri çözmek değil midir?
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com