Tarihin tozlu sayfalarından bir kesit: Orhan Veli ve Sait Faik'in hesabı ödeme iddiasıyla bulmaca çözme yarışı

Ergül Tosun

Türk öykücülüğün ustalarından olan Sait Faik Abasıyanık ve şair Orhan Veli Kanık çok yakın arkadaştılar. Öyle ki; yedikleri, içtikleri ayrı gitmezmiş ama iş hesaba gelince iddiaya girerlermiş. Edebiyat tarihinin tozlu sayfaları arasında sizlere bir kesit sunmak istiyoruz. Nitekim Türk edebiyatında pek çok önemli detay var ama sırası geldikçe yazacağız.

Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ekonomik olarak zor dönemler yaşayan insanlar kadar yazarlar da geçim sıkıntısı içindeydi. Yazarların kalemiyle kazandıkları telif ücretleri ay başını bile zor yetiyordu. Bunun için birbirleriyle iddiaya giren yazarlar da yok değil. Orhan Veli ve Sait Faik gibi...

SAİT FAİK'İN HAKLI İSYANI

Bir ay boyunca buluşup içen ve Cumhuriyet gazetesindeki bulmacayı çözme yarışı yapan iki yazardan Sait Faik Abasıyanık sonunda isyan etti ve hesabı neden hep kendisinin ödediğini sordu.

"GAZETENİN EKİNİ BEN HAZIRLIYORUM"

Orhan Veli bunun üzerine sırıtarak şu cevabı verdi: “Tabii yenemezsin, gazetenin bulmaca ekini ben hazırlıyorum.”

Bu vesileyle iki yakın dostu kısaca tanıyalım;

SAİT FAİK ABASIYANIK

1906'da Sakarya'da dünyaya gelen Sait Faik, yazdıkları ve ürettiğiyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle öykü alanında verdiği eserlerle adını ölümsüzler arasına yazdırdı.

Edebiyatımıza öykü türünün önde gelen yazı işçisi olan yazar, uzun süre mücadele ettiği siroz hastalığına yenik düştüğünde tarihler, 11 Mayıs 1954’ü gösteriyordu. Henüz genç yaşta hayatını kaybetti.

ORHAN VELİ KANIK

Türk edebiyatının ünlü şairlerinden Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914'te, klarnet ustası Mehmet Veli Kanık ile Fatma Nigar Hanım'ın ilk çocukları olarak, İstanbul Beykoz'da dünyaya geldi.

Bugün Orhan Veli'nin 74'inci ölüm yıl dönümü. Ruhu şad olsun.. Şairin Anlatamıyorum şiiri, son zamanlarda en çok okunan ve paylaşılan şiirlerden oldu.