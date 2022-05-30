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    Tarık Buğra'nın Dönemeç romanı

    Tarık Buğra'nın Dönemeç romanı

    Yazar Tarık Buğra'nın Osmancık'tan sonra en çok okunan romanı Dönemeç, bir yol ayrımını anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 16:45
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    Tarık Buğra bu romanında Türkiye’nin tek parti egemenliğindeki cumhuriyetten çok partili rejime, demokrasiye geçiş aşamasını, Cumhuriyet döneminin kavşaklarını ele alan öteki romanlarında olduğu gibi, yine Anadolu taşrasından, oraya özgü insanların dünyasından ele alıyor.

    Ancak bu kez, daha önce mağduriyet hallerinde, hırpalanan, bastırılan yanları ile tipleştirilen bu insanların, DP’nin harekete geçirdiği bireysel kar, kazanç, girişim, hırs ve saikleri ile sarmalanmış portreleri ön plandadır.

    Tarık Buğra nın Dönemeç romanı #1

    Aşk kavramı

    Tarık Buğra, bu eserinde hem bu ortamın demokrasinin yüce siyasal değerleri ve amaçları ile muhataralı ilişkisini sorguluyor, hem de bu ortam ve insan ilişkileri bağlamında bir aşk hikayesini aşk kavramının labirentlerinde dolaştırarak anlatıyor.

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    Kitap@ensonhaber.com.tr


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