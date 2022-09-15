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    Tarık Dursun' un üç kitabıyla edebiyat ziyafeti

    Tarık Dursun' un üç kitabıyla edebiyat ziyafeti

    Yazar Tarık Dursun K'yı henüz okumadıysanız önereceğimiz üç kitap size rehberlik edebilir.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:25
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    Türk edebiyatının sevilen yazarlarından olan, 2015'te aramızda ayrılan ve Orhan Kemal Roman Armağan'ı kazanan Tarık Dursun K'nın üç kitabını sizlere sunuyoruz. İthaki Yayınları tarfafından yayınlanan kitaplara bakalım...

    Bu kitaplar vesilesiyle usta yazarı da sevgi ve saygıyla anıyoruz...

    Kurşun Ata Ata biter

    Tarık Dursun un üç kitabıyla edebiyat ziyafeti #1

    Mekân tasvirleri, gerilimin ön planda olduğu at üstündeki sahneleri ve diyaloğu önde tutan anlatımıyla Kurşun Ata Ata Biter’de, yazarın edebiyatla olduğu kadar sinemayla da derin bir bağ kurduğu açıkça görülüyor.

    Rızabey Aile evi

    Tarık Dursun un üç kitabıyla edebiyat ziyafeti #2

    Rızabey Aile Evi, her şeyden öte bir dayanışma ve dostluk hikâyesi. İnsanların dostları için canlarını feda etmekten çekinmedikleri zamanlardan bize yadigâr.

    Hasangiller

    Tarık Dursun un üç kitabıyla edebiyat ziyafeti #3

    Hasangiller, adından da anlaşılacağı üzere Hasan ve etrafındaki insanları; yani ailesini, arkadaşlarını anlatıyor.


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