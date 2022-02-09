- Haberler
- Kitap Haberleri
- Teknolojinin yazarlara kitap yazma sürecindeki etkisi
Teknolojinin yazarlara kitap yazma sürecindeki etkisi
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 12:23
- Güncelleme : 09.02.2022 - 12:28
Gelişen bilgi ve teknoloji hayatımızı her anlamda kolaylaştırdı. Bilgiye bir tıkla ulaşabiliyoruz. Herkesin faydalandığı gibi yazarlar da faydalanbiliyor. Peki, yazarların kitap yazmasında teknoloji ne kadar etkili?
ABD'li veri bilimcisi ve romancı olan Michael Green, ilk kitabını yazarken yazma sürecini basitleştirmek ve düzene sokmak için teknolojiyi kullanma ihtiyacı duyduğunu söylüyor.
Green, 500 sayfalık karmaşık bir hikaye yazıldığında, sürecin yönetilmesinin zorlaştığını ifade ediyor.
Michael Green
KİTABIN OLAY ÖRGÜSÜ
Green; "Yayına hazırlamanın ortasındayken, bir sürü olay örgüsü ve karakterim varmış gibi hissetmeye başladım."
Yaratmakta olduğu dünyanın daha derin yönleriyle ilgili tüm bu belgelere sahip olduğunu belirten Green, ancak her şeyi takip edebilme konusunda endişe duyduğunu aktarıyor.