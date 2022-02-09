Teknolojinin yazarlara kitap yazma sürecindeki etkisi

Edebiyat dünyasının yeni tartışması, gelişen teknolojinin yazarların kitap yazmasına ne kadar yardımcı olup olmadığı...

Gelişen bilgi ve teknoloji hayatımızı her anlamda kolaylaştırdı. Bilgiye bir tıkla ulaşabiliyoruz. Herkesin faydalandığı gibi yazarlar da faydalanbiliyor. Peki, yazarların kitap yazmasında teknoloji ne kadar etkili?

ABD'li veri bilimcisi ve romancı olan Michael Green, ilk kitabını yazarken yazma sürecini basitleştirmek ve düzene sokmak için teknolojiyi kullanma ihtiyacı duyduğunu söylüyor.

Green, 500 sayfalık karmaşık bir hikaye yazıldığında, sürecin yönetilmesinin zorlaştığını ifade ediyor.





Michael Green

KİTABIN OLAY ÖRGÜSÜ

Green; "Yayına hazırlamanın ortasındayken, bir sürü olay örgüsü ve karakterim varmış gibi hissetmeye başladım."

Yaratmakta olduğu dünyanın daha derin yönleriyle ilgili tüm bu belgelere sahip olduğunu belirten Green, ancak her şeyi takip edebilme konusunda endişe duyduğunu aktarıyor.

